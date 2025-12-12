被歐盟點名人權問題 中國外交部氣噗噗：詆毀！中國人權取得歷史性成就

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

歐盟駐中國代表團在世界人權日發出聲明，中國的整體人權狀況並未出現實質性的改善，並憂心西藏、新疆、內蒙古及香港的人權，要求釋放超過30位的政治法和人權工作者。但，中國外交部昨（11）日大嗆，惡意詆毀，稱中國走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，中國人權事業取得歷史性成就，敦促歐盟反躬自省，客觀看待中國人權事業取得的成就。

歐盟駐中國代表團發出聲明直指，中國的整體人權狀況並未出現實質性的改善，包括新疆局勢依然嚴峻，存在嚴重的人權侵犯行為，可能構成國際罪行，特別是危害人類罪；西藏人權狀況也依然令人擔憂，包括對宗教生活的過度控制、對寺院的嚴密監控以及強制寄宿學校的設立，代表團也再次重申歐盟對十一世班禪喇嘛（俗名更登確吉尼瑪）的強迫失蹤事件表示關切，並對內蒙古自治區的局勢表示關切，同時更直指，在香港，基本權利和自由進一步受到侵蝕。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆11日在記者會中稱，聲明罔顧事實，顛倒黑白，充斥著惡意詆毀中國人權狀況的謊言和虛假信息，粗暴干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈譴責、堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

郭嘉昆稱，中國政府高度重視促進和保護人權，成功走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，中國人權事業取得歷史性成就，這是任何不帶偏見的人都能看到和承認的事實。

郭嘉昆又說，新疆、西藏、香港事務是中國內政，任何外部勢力無權干涉。他聲稱，中國新疆、西藏地區社會穩定、經濟發展、民族團結、民生改善。香港「一國兩制」實踐取得舉世公認的偉大成就，特區民眾依法享有廣泛權利和自由，中國憲法充分保障公民的言論自由和宗教信仰自由。郭嘉昆聲稱，中國是法治國家，法律面前人人平等，人權不能成為一些人逃避法律懲罰的藉口。

郭嘉昆甚至還說，近年來歐盟人權狀況不斷惡化，種族歧視、侵犯難移民權利、限制言論自由、縱容宗教仇恨、司法不公、婦女暴力等侵犯人權現象層出不窮。他嗆，歐盟對自身問題視而不見，對別國指手畫腳，這種虛偽本質和雙重標準早已被世人看穿，歐盟沒資格充當人權「教師爺」，更談不上所謂「人權捍衛者」。

郭嘉昆又嗆，「我們強烈敦促歐盟反躬自省，尊重基本事實，客觀看待中國人權事業取得的成就」，停止搞麥克風外交，停止將人權問題政治化、工具化，停止打著人權幌子干涉別國內政。

