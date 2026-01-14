被母視為拖累！陸甜美網紅罹骨癌截肢 自力更生5年想活到百歲

近日一名來自安徽合肥的23歲抗癌女孩夏夏的故事引發關注。過去5年來，這位女孩面臨確診骨癌、截肢、癌症轉移，甚至被母親視為「拖累」與她斷絕聯繫，但她仍勇敢面對命運，勵志故事感動大批大陸網友。

23歲抗癌女孩夏夏。（圖／翻攝《新民晚報》）

根據《新民晚報》等陸媒，夏夏的抗癌歷程始於2021年高考期間，當時19歲的她是一名美術特長生，右腿疼痛症狀持續困擾。她回憶，「高考考數學的時候我暈了過去，把監考老師嚇一跳，最後一瘸一拐去廁所嘔吐，再回來繼續寫考卷，太難了」。

夏夏在高考結束後立即就醫，並被確診為骨肉瘤，俗稱「骨癌」。由於體質較弱，她對化療反應強烈，出現掉髮、皮膚變黑、嘔吐等症狀。為阻止惡性腫瘤擴散，醫生最終決定截肢。面對失去右腿的現實，她樂觀表示，「一條腿換一條命很值」。

令人心疼的是，這場抗癌戰鬥她幾乎獨自面對。父親從未探望過她，母親也在她生病一年後斷聯。複雜的家庭狀況讓她早早獨立，自己存錢買義肢，獨自簽字做手術，拖著病體往返醫院。

對於因病截肢，夏夏樂觀表示，「一條腿換一條命很值」。（圖／翻攝《新民晚報》）

就在以為狀況會好轉時，夏夏的癌症轉移到肺部，再次入院手術。龐大的醫療費用讓她難以支撐，開始擺攤賣手工藝賺錢。有網友在街頭看到樂觀的她，透過影片講述她的故事，夏夏因此受到媒體和網友關注。她表示，「習慣一個人了」，而她最大的願望，是能活到100歲。

上海市第一人民醫院骨腫瘤科表示，自2023年8月接診夏夏以來，她已完成10次化療和2次手術。醫護人員回憶，初次見到她時，戴著義肢、拄著拐杖，拉著與身高相當的行李箱獨自走進醫院，這一幕既令人心疼又敬佩。

在最新影片中，夏夏表示癌症已轉移到胸膜，將在上海接受肋骨和胸膜切除手術。儘管疲態明顯，她依舊保持樂觀。網友紛紛被她的積極態度感染，送上真摯祝福「公主請恢復健康」。

