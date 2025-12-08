被民眾黨開除吹哨高虹安涉貪案 林冠年酒駕判刑3月定讞

林冠年（左）被開除民眾黨黨籍之後，揭發高虹安在立委任期疑似貪汙助理費。（翻攝自林冠年臉書）

民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年，曾經代表白營參選竹北市長，但2022年間被涉及酒駕遭開除黨籍，之後他公開高虹安涉貪國會助理費相關罪證，讓北檢立案調查。林冠年涉酒駕依公共危險罪起訴，一審判刑3月、得易科罰金，全案再上訴，高等法院今（8日）二審駁回上訴，林冠年遭判刑3月定讞。

林冠年2022年8月30日凌晨4點半左右，酒後開車在新竹縣撞上停放路邊的2輛自小客車，他在醫院進行酒測，酒精濃度達0.29毫克，超出法定酒測標準0.25毫克，被依公共危險罪送辦。他未向黨部提報此事，還接受徵召參選竹北市長，並以民眾黨籍完成候選人登記；之後被揭露涉及酒駕，他辯稱是疲勞駕駛，喊冤是政治迫害，民眾黨仍依違反黨規，火速開鍘黨籍。

林冠年酒駕案一審被判3月、得易科罰金，他不服上訴，主張員警未用密錄器，是用私人手機錄影，蒐證有瑕疵，不具證據能力，高等法院認為，員警當時是因為密錄器壞掉，並非故意違法，且酒測具證據能力，駁回上訴，判決3月徒刑定讞。

林冠年遭開除黨籍後，成為高虹安國會助理費貪汙案「吹哨者」，提供錄音檔、單據及excel檔等資料給台北地檢署，檢方立案調查後提起公訴，高虹安一審被判7年4月、新竹市長遭停職，二審將於12月16日宣判。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





