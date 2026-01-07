被求婚成功 丁噹慌張想摀著「他」的嘴

丁噹與丁春誠在〈最痛的遺憾〉MV第一戲就接吻了。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹將在4月18日重返高雄巨蛋舉辦《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，率先推出新單曲〈最痛的遺憾〉，MV找來丁春誠飾演摯愛的另一半，鏡頭一開拍就有吻戲，丁春誠說：「很享受！」被問及〈最痛的遺憾〉，丁噹哀傷地表示至今還沒被求婚過，丁春誠貼心地回說：「你今天已被求婚了呀！」在劇中彌補丁噹的遺憾。

〈最痛的遺憾〉由蕭秉治為丁噹量身打造，丁噹以溫柔強韌聲線，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛。MV特別邀請丁春誠出演，近來多投身藝術，戲劇等工作，難得邀請跨刀拍MV，丁噹說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」像是劇中求婚戲，劇情安排兩人最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」

丁噹新歌〈最痛的遺憾〉MV找來丁春誠當最佳男主角。（相信音樂提供）

演戲過程中，一人給一人接，兩人雖然才見二次面，甚至一開演就有吻戲，但默契十足。兩人劇中浪漫甜蜜互動也延續到了劇外，劇中丁春誠為丁噹下廚，他特別在MV預告文底下俏皮留言「想念我我的食物，隨時讓我知道，cook for you」丁噹也回：「你做什麼我都愛吃，快點回來！waiting for you」。

丁噹提醒：「〈最痛的遺憾〉MV很虐喔。」（相信音樂提供）

〈最痛的遺憾〉將收錄於丁噹即將1月發行的自選＋新歌精選輯中，融合全新創作、經典重編與翻唱致敬，完整勾勒出丁噹的「情歌全景」，MV已上線。

