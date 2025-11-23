被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字

​沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？

​翟本喬表示，​文化部取消了沈春池文教基金會的文馨獎獲獎資格，用的理由是沈慶京被起訴，違反了《文馨獎獎勵要點》。「文化部今天回應表示，依據『文馨獎獎勵要點』規定，得獎單位的負責人，如有違反相關法令規定，經檢察官提起公訴，得視情節輕重撤銷或廢止其得獎資格。」

​翟本喬指出，文化部所提的法令那條全文是「得獎之自然人、法人或非法人團體之負責人，如有違反性別平等、勞工相關法令或其他相關法令規定，經檢察官提起公訴或主管機關認定者，本部得視情節輕重撤銷或廢止其得獎資格及追回獎座。」他質疑，為何略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字呢？

​翟本喬強調，沈慶京是有違反性別平等和勞工相關的法令嗎？還是文化部要擴大定義，所有法令都「相關」？如果那樣，獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？《文馨獎獎勵要點》的第一條開宗明義說目的是「獎勵推動文化平權、擴大文化參與、縮小近用落差、促進文化多樣性發展之卓越作為」。而第三條（獎勵範圍）也說：「辦理促進文化多樣發展，實踐平等權、語言權、文化教育權、創作自由、參與文化生活、精神及財產權、文化藝術工作者生存及工作權；以及促進人民文化近用，不因族群、語言、性別、性傾向、年齡、地域、宗教信仰、身心狀況、社會經濟地位及其他條件而受歧視或不合理之差別待遇等事項。」文化部要說「其他相關法令」，當然是要和這些事相關的才算啊！請問沈慶京有被起訴和這些相關的法令嗎？



