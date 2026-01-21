被法官問職業做量刑審酌依據 王大陸妙答「當兵阿！」

王大陸出庭。（圖／記者游承霖攝影）





藝人王大陸花360萬閃兵，懷疑「閃兵集團」主線陳志明收錢不辦事，另替女友闕沐軒向潘姓男子討債，因此透過小開游翔閔分別找上前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮與四海幫堂主「小阿俊」陳子俊幫忙查個資，因此捲入個資法官司，今天（21日）上午新北地院再度開庭辯論，審判長詢問王大陸職業、家庭狀況等作為判刑依據時，王大陸再度妙答「當兵啊！」後來才改口稱之前是演員，後續他與女友闕沐軒均做無罪答辯，請求法官諭知無罪宣告，至於游翔閔與陳子俊則均坦承犯行，並當庭致歉，請求法官給予輕判、緩刑或易科罰金的刑度，全案將於4月22日上午11時宣判。

廣告 廣告

據悉，新北地院今天（21日）上午開庭審理個資法案，傳喚王大陸、闕沐軒、游翔閔、陳子俊等人出庭辯論，審判長先行逐一確認各個被告的住處、身分證字號等個資。

後續進一步詢問各個被告的職業、家庭狀況、有無需要撫養的人，作為量刑審酌依據，當詢問到王大陸時，王大陸妙答「當兵啊！」審判長稍稍疑惑了一下後，王大陸這才表示之前是擔任演員。

更多東森新聞報導

42天狂抓832毒駕！新北警今展開「酒毒駕大執法」

快訊／啃老逆子廖聰賢冷血弒雙親 檢方複訊後聲請羈押禁見

感覺活在自己世界！弒親逆子廖聰賢描述犯案過程超平靜

