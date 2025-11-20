被法院認證「抹黑林智堅」判賠30萬 陳智菡說話了：完全無法接受

2024年，前民眾黨主席柯文哲京華城案剛爆發不久之際，民眾黨立院黨團主任陳智菡為替柯文哲辯解，發文指稱前新竹市長林智堅，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率也是違法圖利，林智堅因此對其提告。而台北地院今（20）日判決出爐，陳智菡敗訴，應賠償林智堅30萬元，可上訴。

陳智菡於2024年9月9日於臉書發文，表示林智堅時代通過新竹馬偕兒童醫院，容積率從250%暴增到450%，比京華城比例還高，連前內政部次長花敬群也認為「明顯圖利」，並稱民眾黨新竹市議員李國璋告發後，整整1年沒有人查，「查圖利，全國查起來，大家說好嗎？」

廣告 廣告

林智堅當時則表示，陳智菡的言論已不法侵害他的名譽權，已提起民事訴訟，向陳智菡求償200萬元；新竹地檢署也發聲明澄清，告發後全案已簽結，並有發函通知檢舉人調查結果及簽結理由，查無具體違法事證。

而北院今日判決指出，認定陳智菡接受媒體聯訪時的言論，已不法侵害林智堅的名譽權，且相關言論透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，判決陳智菡應給付林智堅30萬元。可上訴。

而陳智菡對此於臉書發出回應，表示她的發言內容攸關公共利益 ，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。

陳智菡說，她的立論基礎是在強調「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」



陳智菡怒批，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，本人將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

