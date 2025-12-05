被浪貓「一巴掌」打出鬥志！大膽挑戰戴佩妮哭給姊姊聽

黃則翔邀請恩師戴佩妮擔任配唱製作人。（圖／奕派音樂工作室提供）





曾為光良、江美琪、鄭興等歌手譜曲填詞的黃則翔，正式推出他的首張台語全創作專輯《相相 sio-siòng》。這位被形容為「自然而然養成文藝台客」的音樂人，從2015年開始精煉十年，收錄10首全創作台語歌曲。他以台語作為創作骨幹，並由詩人李瓜指導台文寫作與咬字，強調台語主體性，同時擁抱口音與腔調。則翔的音樂風格揉合 Folk、Folk Rock、Folktronica、Funky R&B、Britpop 等多元曲風，開創了真摯動人、氣質多元的男性台語歌主題。

這張專輯企圖在不同物種、次元的身分認同與深沉情感中，找出共通之處，並以流行音樂的樣式呈現。則翔首次擔綱專輯製作人，他以其細膩的音色，展現不同於舊有男性台語歌強調的雄性特質，而是用溫柔纖細的聲線，闡述內在的堅韌能量。

黃則翔推出首張台語全創作專輯《相相 sio-siòng》。（圖／奕派音樂工作室提供）

他希望呈現更豐富的台語男性面貌，如同則翔在台南生活時，體驗到使用台語的族群在設計、攝影、文學、同志群體中的多元性。專輯中的歌曲主題色系豐富，包含：鼓勵聽者追求靈魂嚮往的〈由在〉、探討人際關係誤解的〈宛那哭宛那笑〉（諧音“Wanna Go”）。專輯視覺特製眼形鏡面，傳遞透過鏡子面對聽眾的意涵；封面落在嘴巴的蜘蛛蘭花朵，則象徵創新的勇氣與無法一言以蔽之的情感。

專輯名稱《相相 sio-siòng》在台語中意指四目相對。則翔提到：「一個眼神，便知道我們是同伴。」專輯同名歌曲〈相相〉的創作靈感，正是描寫則翔與他收編的浪貓阿派相互凝視，即能感受到彼此簡單卻直接的愛意交流。這也呼應專輯核心概念：「使用什麼語言並不重要，只要有愛就能溝通。」

黃則翔遇到出手巴他」的浪貓阿派。（圖／奕派音樂工作室提供）

這段緣分始於則翔在2020年因情傷與樂團解散，信任破碎而回到新竹療傷之時。當時，他在社區遇見一隻不逃跑、反而會「出手巴他」的浪貓阿派。則翔形容，阿派銳利的指甲帶來的痛感，正是當時提醒他「還活著」所需的。直到2021年阿派因打鬥受傷，則翔決定誘捕收編，並帶牠治療、結紮。隨著關係從被「巴」進展到能窩在腿上，則翔的心也彷彿與阿派一起被療癒了。

「為了要讓寶貝阿派過上好日子」不僅讓則翔克服了創作卡關，也促使他重返台北，決定更努力追求嚮往的人生。現在阿派是隻「很天使」的寶貝，睡覺會自動靠在他腰間，這份簡單直接的愛，完美體現了專輯「只要有愛就能溝通」的精神。未來，則翔也將發布五支以「對看」為主題的Reels影片，對象除了愛貓阿派，還包括他的父親、戴佩妮、推廣台語文化的變裝皇后佑仁娜，以及吉他手羅紹恩。

專輯中歌曲〈將汝送別位〉特邀恩師戴佩妮擔任配唱製作人。則翔透露，他從2006年《iPenny》專輯發行時，就愛上戴佩妮「很有趣、很會玩又很帥氣」的聲音，進而產生成為創作歌手的想法。後來，他的Demo作品被戴佩妮本人聽到，促成他在2018年至2023年成為戴佩妮旗下簽約詞曲作者，並曾擔任製作助理。

儘管共事多年，則翔坦言剛開始面對偶像時非常緊張。他第一次進錄音室幫戴佩妮唱合音時，緊張到直接大失眠，整個人處於「魂不守舍」的狀態；即使後來經常一起吃飯工作，他仍常擔心說錯話，連只是講電話也會大冒汗，只能露出嘴角微微抽動欲言又止的表情。戴佩妮在音樂上引導他旋律的發展，而她給予的歌詞建議更像是希望帶入則翔生命中的「箴言與禮物」，以音樂關心他的實際生活狀況。這份師徒關係在則翔被分手後產生了轉變，他打電話給戴佩妮「哭給姊姊聽」，現在回想雖然荒謬，但此事件後他才開始能比較放鬆地面對她，敢於開玩笑。

這次邀請不諳台語的戴佩妮擔任配唱製作人，則翔坦言像是給了恩師一個「小挑戰」。他成功說服她：「配唱重點在於引導我的情感與口氣。」戴佩妮也試著用她會的台語與則翔溝通，這讓則翔意識到達成溝通的條件有很多，不一定是能把語言唸到最標準。〈將汝送別位〉是在跟「分手之遺物」進行告別，最終在尾奏用真實遺物（杯墊和木製紀念品）敲擊錄製摩斯密碼與主唱對話的創意，正是戴佩妮在配唱時靈機一動提供的點子，強化了歌曲中不同次元對話的概念，完美了整張專輯。



