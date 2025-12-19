被海巡署譴責派船闖金門禁止水域 陸海警局：常態執法巡查

大陸海警船昨（18日）下午航入金門禁止水域，引發兩岸海上緊張對峙。對此，大陸海警局回應是常態執法巡查，並聲稱為維護兩岸漁民權益和航行秩序。

福建海警稱18日於金門附近海域依法進行常態執法巡查。（圖／翻攝新京報）

據《新京報》引述大陸海警消息，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，12月18日，福建海警位於金門附近海域依法進行常態執法巡查。其間，採取編隊航行、辨識查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，圓滿順利完成任務。

他指出，今年以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障金門附近海域正常航行和作業秩序。

廣告 廣告

陸聲稱巡查為維護兩岸漁民權益和航行秩序。（圖／翻攝新京報）

據《中央社》報導，我海洋委員會海巡署金馬澎分署19日發布新聞稿，稱海巡署第十二巡防區18日中午12時許偵獲大陸海警船於大帽山南方水域外集結，隨即調派巡防艇於金門南方水域部署。下午2時52分，大陸海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船艦，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域。

面對大陸海警船持續航入禁止水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，採取「船艏壓迫」模式，近迫其船首阻止繼續深入，同時透過中、英文無線電廣播驅離。巡防艇全程以造浪、近迫等方式迫使海警船航出，4艘海警船最終於下午4時17分轉向航出金門限制水域。

我海巡署強調，大陸海警此次行為屬惡意升級灰帶襲擾，對此等破壞區域和平穩定的挑釁舉措予以嚴厲譴責。將持續強化情監偵手段，精準掌握大陸公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

延伸閱讀

賴清德遭彈劾！民進黨急了 竟扯「藍白面對習近平、普丁不吭聲」

彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

王崑義/吳豊山下台 兩岸戰爭起手式？