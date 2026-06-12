被消失的香港資料來這裡找 中研院建資料庫努力「記住香港」

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被指控「反中亂港」的《蘋果日報》也曾有替北京歡呼的愛國時刻；第一任香港行政長官選舉的參選表格不是要你填政見，而是詳細的身家背景。這些折射出香港歷史轉折的珍貴資料，如今正在快速消失；所幸台灣中研院去年成立香港研究資料庫，並成為全球數一數二重要的香港資料保存與研究重鎮。

從香港資料庫 看見《蘋果》的愛國時刻

黎智英今(2026)年2月被判處20年有期徒刑，是港版國安法通過以來最嚴厲的判決，主因之一是其所創立的《蘋果日報》被指控為一系列「反中亂港」事件的策劃者和參與者。

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《蘋果日報》在香港反送中運動期間持續追蹤報導。(擷取自台灣蘋果新聞網臉書)

然而，中研院社會學研究所客座助研究員梁啟智從歷史檔案中翻出了一個耐人尋味的對照。2008年中國北京取得奧運主辦權，香港《蘋果》以「我們贏了」作為頭版標題。

梁啟智說：『(原音)對於一個香港人來說是很自豪的事情，這是跟我們相關的，所以是「我們」贏了，不是「中國」贏了、不是「北京」贏了。那我覺得這個很有趣，就是代表了其實香港人確實在有一段時間曾經對中國的認同感是很高的，這個就是文化上的認同感，政治上不一定，但是文化上的認同感是很高。』

他進一步指出，從此事件切入分析，會發現這與過去主張香港人抗拒中國「是因為英國人的洗腦」的說法「明顯對不上」，原來一個「反中亂港」的報章也曾經出版過這種「愛國」報導。

這份經典的《蘋果》頭版，預計將於2026年6月19日至7月15日在台北市新富町文化市場舉辦的「備份蘋果，記錄香港—《蘋果日報》珍藏特展」展出。主辦方離散港媒《追光者》稱，此為史上最大的《蘋果》特展，其中約2成展品則來自「中研院香港研究資料庫」。

中研院成立資料庫 台灣成保存香港關鍵之地

這個資料庫自2023年開始籌建，並於去年正式對外公開，目前收藏約3萬筆。雖然像是加拿大多倫多大學、英國布里斯托大學等全球各地都有類似收藏香港資料的單位，但是「中研院香港研究資料庫」聚焦香港公民社會，涵蓋選舉、政黨、非營利組織等內容，其中光是選舉相關資料就達5千多筆。



中研院香港研究資料庫網站，可查詢各類別收藏目錄。(擷取自資料庫網站)

梁啟智是該資料庫的推動者，也是目前的負責人。談起建立資料庫的初心，他說明自己在2021年剛到台灣生活，走進台大圖書館才發現「香港的書好像不是很多」，在台灣做香港研究並不容易，且恰逢許多香港學者陸續移民台灣，他便希望有系統地建置香港資料庫，最終獲得中研院支持。

台灣之所以是關鍵，梁啟智提到，高峰時期每年有9千多位香港人在台灣讀大學、如今仍有4、5千人的水準，而每年也約有7、80份以香港為題材的碩博士論文；再加上相較英國等地，台灣無論文化與地緣都更接近香港，當海外港人無法回港，許多研究交流正是在台灣發生。

時間是把利刃 記憶就是力量

梁啟智說，很多東西並非在蒐集當下就知道潛在意義，要等某天發生了某些事，或它成為一個完整的系列，才能看見價值。

例如，資料庫中有份1996年「第一任香港行政長官參選人簡歷表」。由於香港特區政府直到1997年主權移交後才成立，那是唯一一場由中國政府主辦的香港選舉，從中能清楚看出中國官方對「選舉」的想像。

梁啟智說：『(原音)這個報名表它跟我們香港所有選舉的報名表看起來都不一樣，這個很明顯是中國的一個公文。它裡面會問很多平常我們不會問的東西，它會問你曾經做過的公司、父母情況、子女情況、 配偶情況，主要是身家調查這一塊真的是比較奇怪，這跟你參選的資格是沒有什麼關係的，但是它都問得很詳細。』



1996年第一任香港行政長官參選人簡歷表。(梁啟智 提供)

教科書也是類似案例。梁啟智分析，香港過去通識教育的教科書包含一些批判性內容，但隨著課綱更動、該課程遭到替換，往後研究者便能從不同年代的教科書讀出時代背景與歷史轉折。

當香港的過去正被抹除 保存就是使命

如今香港境內資料正快速消失，「保存」成為資料庫的關鍵任務。

梁啟智指出，以前在網路上都查得到歷屆選舉官方公告的候選人政見等資料，但是現在全遭下架，以致未來若要查找某位候選人的政治立場及當時政見變得困難重重；同時，香港不少政黨也不斷走向解散，於是資料庫盡力向民間蒐集相關文件，做好保存工作。

在紀錄片方面，梁啟智說：『(原音)曾經出版過的東西也是非常重要，那我們有一些紀錄片，是以前在電視曾經放過的紀錄片。好像香港有一個叫香港電台，它做過很多很好的紀錄片，以前在香港的大學裡面可以看得到，那現在也下架了。剛好我們就找到曾經有人把它錄下來，所以變成大家想看的話，也可以來中研院看。』



《追光者》共同創辦人李家聰與各式《蘋果》周邊文物。(饒辰書 攝)

對此，《追光者》共同創辦人李家聰也深刻感受到中研院香港研究資料庫存在的重大意義。他解釋，1998年《蘋果》造假報導「陳健康事件*」，是新聞倫理重大醜聞，亦是經典教材案例，結果如今他在香港卻已找不到任何相關資料，他直言「我百分之一千肯定政府或大學圖書館肯定有」，最終仍有賴該資料庫提供展覽素材。

(＊註：「陳健康事件」源自1998年香港一起逆倫命案，追查事件細節過程中，《蘋果》記者提供陳健康5千元港幣消費性服務，藉此拍下獨家照片，嚴重違反新聞專業倫理。)

資料庫的未來：主題特展、線上博物館

除舊資料外，資料庫目前也持續蒐集新資料，比如近期的選舉、甚至是海外港人在世界各地舉辦的活動，都會陸續納入收藏。

目前資料庫主要服務學術研究者，但梁啟智希望讓館藏更面向大眾。他透露未來有兩大計劃，首先是去年底以「香港社會運動T恤」為主題舉辦的展覽，今年預計也會再度至台北228公園、台中及台南等地巡迴展出，日後也會策劃不同的主題展覽。

另外則是建立「線上博物館」，梁啟智解釋，只要能夠順利解決著作權及隱私保護等相關問題，未來將盡可能讓收藏透過網路供大眾近用，藉此讓大眾更瞭解香港歷史，也希望促成更多香港研究。

他也提到，若欲貢獻有關香港公民社會、香港歷史等相關資料，歡迎透過Email等管道與資料庫聯繫；而一般民眾目前已能透過「中研院香港研究資料庫」網站瀏覽藏品目錄，並可聯繫資料庫進一步閱覽。

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