被消音！怒批翁曉玲「關麥」沒收發言 吳思瑤：年改講不贏就中止討論

記者楊士誼／台北報導

不論陳培瑜和吳思瑤怎麼說，已經裁示休息的翁曉玲頭也不回地走出會議室，會議也提早於11時19分休息。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院司法法制委員會今（5）日審查「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，即研擬年改相關法規修正，召委翁曉玲宣告上午開會進行到中午十二點，並於下午兩點半開始逐條審查。民進黨立委吳思瑤隨即表示對裁定有意見，希望能繼續討論年改議題，但翁曉玲堅持休息，並表示「如果這樣我們就休息」，也引來吳思瑤的不滿，隨後會議休息，在場的綠營立委們也紛紛痛批「又不給討論了！」

上午11時16分，在針對年改進行約兩小時的大體討論後，翁曉玲表示，依照開會通知在十二點前會進行大體討論，並於下午兩點半開始逐條審查，而吳思瑤則表示有意見，希望盡量討論完。翁曉玲則說，大體討論已經好幾輪，「吳委員是對我剛剛的宣告有意見嗎？」吳思瑤則說，儘量運用會議時間在中午前把議題討論完，時間會更快，翁曉玲隨即表示「如果這樣的話那我們就休息」。

廣告 廣告

看傻了眼的吳思瑤則當場批評，在野黨是不敢提停止討論動議，打算用休息的方式不給討論？翁曉玲辯稱，大家在私底下就有所討論，大體討論也進行超過四輪以上的發言，應休息；吳思瑤則強調，仍有許多問題沒有釐清，與其爭執不如繼續討論。翁曉玲卻說，若大體討論還不夠，就先休息，也讓在場的吳思瑤、陳培瑜紛紛批評「為什麼要休息？」

羅智強隨後發言稱，主席已經宣告，大體討論已經談了兩個多小時也充分討論，他尊重民進黨的立場，但主席既然認為大體討論到中午，若覺得不夠就等兩點半開會繼續耗著，支持翁曉玲的裁示，翁曉玲也旋即宣布休息。陳培瑜與吳思瑤則當場痛批，國民黨又不給討論「翁曉玲不給討論，又來了！」陳培瑜也批評，在翁曉玲喊出休息前吳思瑤已經說要發言，但不論民進黨立委們怎麼說，翁曉玲仍是毫不動搖、頭也不回地走出會議室。

吳思瑤隨後將相關片段發布至社群平台，痛斥翁曉玲為了反年改，又消她的音，年改講不贏，就甩頭走人、中止討論？ 「藍白能撈就撈，能混就混？ 才11:19就休息放飯！」

更多三立新聞網報導

立院施暴釀重傷！陳玉珍等4立委願意和解 陳培瑜拒絕：有錯就好好面對

助中國介選？翁曉玲提案「縮短選前民調冷靜期」 吳思瑤轟：破壞國安

民進黨：呼籲國民黨懸崖勒馬！年改走回頭路，將摧毀年輕人未來！

轟國民黨推反年改破壞世代正義 民進黨：現職公務員恐領不到退休金

