被清大拔科法所教職？翁曉玲親上火線回應了

▲國民黨立委翁曉玲被學生爆料，遭清大科法所拔掉「合聘教師」資格，今（12）日上午親上火線回應強調「只是沒開課」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.03）

[NOWnews今日新聞] 國民黨不分區立委翁曉玲是清華大學通識中心教師，其個人的問政風格與言論常引發爭議，近期有學生發現，翁曉玲已被清大科法所拔掉「合聘教師」的資格。對此，翁曉玲解釋，她當立委後分身乏術，清大總共有兩個系所一起合聘，科法所只是副聘單位，主聘在清大通識教育中心，「我只是沒開課，就被形容成是被解聘」。

翁曉玲擔任國民黨第11屆不分區立委，但在立法院的言論屢次引發諸多爭議，近期有網友在社群發文提到，翁曉玲已被清大科法所拔掉「合聘教師」的資格，清大也證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

對此，翁曉玲今天受訪時表示，昨天的三立、民視、自由時報等一些綠媒，確實是對於她在清大科法所沒有合聘這件事情做報導，「我在清大總共有兩個系所一起合聘，科法所只是我的副聘單位，我的主聘是在清大通識教育中心」。

翁曉玲也說，她擔任立法委員後分身乏術，一個人要做三份工作，坦白說非常吃力，現在大概就是維持一年回學校開一門課。因為主聘是在通識中心，當然還是以在通識大學部的學生開課為主，「並不是像綠媒說的這個，好像我被清大解聘了，我只是沒開課，就被形容成是被解聘。我想，這個對於很多的電視新聞報導來講，像這樣子的一個不實的訊息，好歹也要自己做做功課，查證一下」。

翁曉玲強調，現在回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何一毛鐘點費。在立法院工作這麼沉重的情況之下，當然她也要做些取捨，也沒有辦法說在不同的系所同時開課，「所以可以去問問看清大，我到底有沒有被FIRE掉？我只是沒有在清大科法所合聘，也沒有在那裡開課了！」

翁曉玲說，從系所的角度，他們做一些安排，對她來說無傷大雅，「我並不是那麼有足夠的時間，去另外不同的系所再開課。」

