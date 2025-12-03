被港火嚇壞！北市西寧市場公安複查 反揪13攤疑轉租

【記者張綵茜／台北報導】近日香港新界大埔「宏福苑」發生嚴重火警造成死傷，加上台北市萬華區市場近期接連傳出火災，引發社會高度關注；為此，台北市市場處昨（3日）前往西寧市場進行複查。

市場處表示，自11月21日起已全面啟動市場消防安全強化稽查，重點鎖定公共空間堆放雜物、攤商占用通道等易衍生危害之處；3日複查結果顯示，西寧市場主要動線已保持順暢，但仍有部分雜物堆放於公共空間，已要求攤商立即改善，以確保營業環境安全。

經營秩序方面，市場處查獲一處水果攤違規於市場出入口擺設，將依法裁處；另發現13攤由非本人經營，疑涉轉租情形，將要求攤商說明，若查證違規，將依規定要求限期改正，以維護市場公平競爭。

市場處補充，西寧市場為台北具特色的傳統市場，1樓主要販售電子零組件及音響商品，因即將搬遷至洛陽停車場作為中繼市場，攤商目前正推出促銷活動；地下1樓則以生鮮食材為主，素有「總鋪師的市場」之稱。

