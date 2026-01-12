被渲染？網友說感受不到少子化 遭反嗆：去公園看，狗都比嬰兒多了！

內政部最新統計顯示，台灣2025年新生兒僅剩10萬7812人，再創歷史新低紀錄，少子化危機持續加劇。然而，一名網友日前在Dcard發文表示，自己在日常生活中「完全感受不到少子化」，引發網友熱烈討論，不少人直言「不能只靠感覺看社會」。

2025年新生兒人數僅10萬7812人，相較2005年約20萬人的出生數，減少近一半。（圖／Photo AC）

內政部9日公布人口統計速報，2025年新生兒人數僅10萬7812人，相較2005年約20萬人的出生數，減少近一半。教育現場也因少子化出現變化，包括多所國中小因招生不足被迫併校縮班，部分私立大學更因生源銳減而退場。

然而，原PO在Dcard以「完全感受不到少子化」為題發文，分享自身觀察。她表示，每逢假日到公園總能看到家長帶著孩子遊玩，餐廳也常有小朋友奔跑嬉鬧，安親班、托嬰中心近年更是不斷增加，與新聞報導的「生不如死」景象大相逕庭。

原PO提到，她國中同學20歲就結婚生子，現已生到第3胎。（示意圖／Pixabay）

「身邊蠻多同齡人，只要結婚都有生，而且起碼生2個以上。」原PO提到，她國中同學20歲就結婚生子，現已生到第3胎；公司已婚30多歲同事下班都趕著接小孩，平日聊天也多為育兒話題。她納悶地表示：「新聞瘋狂報導少子化，但實際生活中又到處都是小孩，這反差也太大了吧？」

貼文一出，立即引發網友熱議。許多人認為原PO觀察過於主觀，「妳感受不到不代表沒有」、「身邊不缺錢、不缺後援，自然比較敢生」，有網友直言：「如果只靠感覺，那還需要數據做什麼？」更有人提醒：「等到妳老的時候就會很明顯感覺到了」，指出少子化影響往往要等到人口結構失衡、服務人力不足時，才會全面反映在生活中。

隨著台灣生育率持續下滑，未來勞動力、教育體系到長照資源都將面臨嚴峻挑戰。（示意圖／Pexels）

多位網友也舉出生活中已出現的變化。有人建議回顧自己念書的年代，「以前國小一班三十幾人，現在一班幾個人？」另有網友感嘆許多幼兒園、私立學校已悄悄退場，「小班制的背後，本來就是少子化」。甚至有人以更直觀方式形容：「現在去公園看，狗都比嬰兒多了。」

專家指出，少子化是結構性問題，其影響不會立即顯現在日常生活中，而是透過長期人口變化逐漸浮現。隨著台灣生育率持續下滑，未來勞動力、教育體系到長照資源都將面臨嚴峻挑戰，需要社會各界共同正視並尋求解決方案。

