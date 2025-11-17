被炸街車隊吵醒！「正義運將」持滅火器驅離 遭6人亂棒圍毆90秒傷勢曝

記者潘靚緯／台中報導

不滿被引擎聲浪吵到無法入睡，「正義運將」持滅火器跑上前與炸街的改裝車理論。(圖／翻攝畫面)

台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現三輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，住在附近的45歲陳姓男子被吵到睡不著，持滅火器上前理論驅離，卻遭6名男子持球棒輪番痛毆，導致手骨折、頭部縫了15針，因頭部受到重擊目前還在住院觀察。家屬表示，陳男跑完計程車回家睡覺，凌晨1點多卻被炸車的聲響吵醒，才會氣憤拿滅火器上前勸阻，不料被打到全身傷，家屬痛批歹徒簡直沒人性。

運將遭6人持球棒圍毆長達90秒仍不畏懼，衝進嫌犯車內試圖拔走車鑰匙防止脫逃。(圖／翻攝畫面)

今(17)日凌晨1點50分，三輛轎車行駛在寶慶街50巷，不斷狂催油門加速再煞車，引擎聲浪轟轟作響，在巷口來回「炸街」，還燃放鞭炮，吵得居民不得安寧。45歲的陳姓男子被吵到睡不著覺，氣得拿社區公用滅火器衝到街上與改裝車隊理論、噴灑白色乾粉驅離，不料遭6名男子持球棒圍毆輪番痛打，導致手部骨折、頭破血流倒地，過程約1分30秒，警方及時抵達將他送往醫院，頭部縫了15針，傷勢嚴重，目前還在醫院住院觀察中。

運將慘遭球棒痛毆，導致雙手骨折、頭部縫了15針住院治療。(圖／翻攝畫面)

45歲陳姓男子向警方表示，「3輛車的油門踩很大聲，在巷口衝來衝去，我叫他們不要這樣...」，家屬透露，陳姓男子是計程車運將，跑車時間不固定，當天晚上七點多跑完車相當疲累回家休息，睡到凌晨1點多卻被炸街車隊聲響吵醒到無法入眠，才會氣到單槍匹馬拿滅火器上前勸阻，沒想到6名歹徒竟持球棒惡狠狠把人往死裡打，怒批：「實在太沒人性」。

警方於凌晨1點57分獲報，立即啟動快打部隊，出動24名警力，凌晨2點01分到場，將陳姓男子緊急送醫，涉嫌炸街、痛毆住戶的嫌犯，打到一半鳥獸散逃跑，警網全力追捕，循線逮捕5名嫌犯，犯案動機疑似與債務糾紛有關，警方訊問後將依傷害、聚眾鬥毆等罪移送台中地檢署偵辦。

