被炸過？ 噁房客丟菸蒂、床單沾血 竟囂張拒賠

開民宿最怕遇到沒有公德心的住客！花蓮有民宿業者指控，民宿才剛花大錢、裝潢好不到一個月，就被住客搞得一團糟，桌面上有打翻的飲料，甚至連菸蒂都隨處亂丟，事後想要求償清潔費還遭到房客飆髒話怒嗆，令他相當無奈。

民宿房間亂糟糟，桌面上飲料喝剩的飲料，灑滿整張桌面都是菸灰，地面上更到處都是菸蒂，還有垃圾。整個房間宛如被炸過，場面慘不忍睹。

花蓮一家民宿業者，在社群貼文抱怨，剛裝潢好重新開幕不到半個月，一個晚上房價才1280，卻遇到超噁爛房客。不只原本潔白的床單上留有血漬。就連特製的米老鼠鋼杯，也被當成菸灰缸，房間裡更是瀰漫濃濃菸味。

非當事民宿業者陸子遨：「可能要花上一天，都沒有辦法營業，都要去消散這個味道。」

一整晚的營業額瞬間泡湯，事後民宿業者，向房客索賠3000元清潔費。卻沒想到他一開始不願承認，之後竟然還惱羞飆罵髒話，甚至還拒絕賠償。

民眾：「這樣的行為確實滿誇張，滿不應該的，第一個房價已經很低了，再來其實花蓮觀光也很難做。」

任誰看了都直搖頭，其他民宿業者也坦言，碰上這樣的脫序行為，實在令人很頭痛。

非當事民宿業者陸子遨：「抽菸跟在床上打翻飲食，這兩個最多，後面清理會更麻煩，甚至整個床單備品，可能全部都要替換。」

畢竟不怕一萬就怕萬一，難免有房客忍不住想吞雲吐霧，有業者乾脆直接設立吸菸區，並在客人入住時，就會直接講清楚清潔、賠償相關費用，將醜話說在前頭。

民眾：「我們還是要去顧慮店家的心情，跟感受不破壞，有道德的去幫他們維護（環境）。」

雖然來者是客，但民宿敞開門歡迎，房客也該將心比心，才能賓主盡歡。

