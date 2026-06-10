被烏克蘭打到國內油都不夠用了 俄羅斯將大幅減少石油出口

俄羅斯石油遭到痛擊。 圖：翻攝自維基百科 by A.Savin CC BY-SA 3.0

[Newtalk新聞] 石油出口是俄羅斯經濟命脈，該國預算與幣值都直接與原油價格環環相扣。然而接下來一個月內，俄國將大幅減少從西部港口的原油出口，同時提高煉油廠的加工能力以應對國內短缺，原因是遭到烏克蘭無人機嚴重的打擊。

英國研究員和分析師巴克比（Jacl Buckby）稍早在《國家安全期刊》（Ｎational Security Journal）撰文指出，在烏克蘭持續襲擊俄羅斯石油庫和燃料儲存設施後，俄羅斯在被佔領的克里米亞和南部地區正面臨日益嚴重的燃料短缺。隨著關鍵能源和物流樞紐持續遭受攻擊，燃料短缺問題日益嚴峻，甚至連克里姆林宮也公開承認了這個問題。 6月8日，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）承認，供應方面存在「一些問題」。

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巴克比指出，只要烏克蘭具備對俄羅斯境內發動攻擊的能力，其無人機就一直以煉油廠為目標。最近，基輔似乎擴大了攻擊目標，將運輸和儲存燃料所需的基礎設施也納入其中，這些設施是向前線輸送燃料所必需的。這意味著烏克蘭現在正在破壞俄羅斯的加工、物流和運輸作業。

這項戰略似乎不僅旨在削弱俄羅斯的煉油能力，還旨在破壞燃料分銷，進而影響戰爭進程和國家經濟。

巴克比指出，從俄國官員為解決這一問題而採取的措施，可以看出情況可能比他們願意公開承認的更為嚴重。上週，由俄羅斯任命的克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）宣布了新的限制措施，禁止現金購買燃油，並停止發放新的燃油券。現有的燃油券實際上是配給券，允許駕駛者購買有限數量的汽油，每次交易的購買量被限制在20公升以內。在克里米亞各地，司機們反映加油站排起了長隊。

俄羅斯部分地區當局已引進QR Code系統來控制汽油供應。對於莫斯科一直標榜已完全融入俄羅斯聯邦的地區而言，這種配給措施令人驚訝。

巴克比指出，俄羅斯不僅面臨國內燃料供應問題，也難以履行其作為出口國的義務。本週的報告指出，俄羅斯計劃在未來一個月內大幅減少從西部港口的原油出口，同時提高煉油廠的產能以應對國內短缺。據估計，新羅西斯克、烏斯季盧加和普里莫爾斯克三個港口的原油出口量可能從5月的每日約250萬桶降至6月的每日約170萬桶。

巴克比指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）現在面臨著一個選擇：要嘛繼續依賴昂貴的導彈齊射來展示實力，並寄希望於烏克蘭最終屈服；要嘛回到談判桌前，接受他曾表示絕不會接受的妥協方案。目前看來，俄羅斯屈服的可能性不大，但烏克蘭似乎會繼續推進其無人機計畫。烏克蘭擁有每年生產八百萬架無人機的能力，現在沒有理由停止。

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