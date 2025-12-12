被煙囪包圍的大林蒲，遷村為何卡關多年？【獨立特派員】

遷村十年未解政策反覆削弱居民信任

2016年行政院向大林蒲居民道歉後，政府宣布啟動遷村，並於隔年完成意見調查，顯示九成居民願意搬遷。然而2025年遷村期程原本進入協議架構與抽地階段，卻再度傳出延宕。

居民洪秀菊反映，市府曾於4、5月公告年底啟動協議架構、明年抽地，但經濟部又發布延期訊息，使居民再次陷入不安。

遷村更被綁定新材料循環產業園區。高雄市政府都市發展局副局長王屯電說明，園區須通過二階環評，並完成多季調查，預計至115年10月才會完成相關審查與都計變更。居民與環團擔心，只要園區預算不通過，遷村便可能無限期擱置，形成重大風險。

政府針對大林蒲遷村計畫舉辦說明會，然遷村期程與新材料園區開發案的連動，使居民感到不確定和擔憂。（圖／獨立特派員）

補償制度與居住現實落差巨大

遷村補償分為「土地換地」、「政府建屋」與「現金領取」三方案，但在地執行困難重重。

小港區鳳興里里長洪富賢指出，多數土地為共同持有，可能一個地號屬於二、三十人，但抽籤僅能由單一名義人代表，導致權益分配不公，也造成居民誤解自身土地實際坪數。

在建屋上，市府要求至少15坪才能興建，但居民實際持有多不到此規模。洪秀菊表示，若僅有7、8坪，就需增購至15坪才能蓋房，而建蔽率限制使實際僅能蓋約9坪，完全無法滿足家庭需求。且若需增購10坪土地，動輒三、四百萬元，許多居民難以負擔。

對此國立中山大學政治經濟學系教授張其祿建議，居民多屬弱勢，要求自建會使其陷入債務困境，政府應考量弱勢承受能力。

居民於抗議中提出訴求，要求政府訂定「特別條例」以徹底解決遷村安置地的容積率、建蔽率和土地不足等問題。（圖／獨立特派員）

屋況老舊不得修繕長年空汙危害健康

大林蒲多為五十年以上老屋，漏水與結構問題嚴重。居民楊光達無奈表示，親友曾花三、五十萬元修繕，但遷村將至卻無法獲補償，形成「修也不是、不修也不是」的困境。他長期在大林蒲照顧母親，曾因紅毛港遷村搬遷一次，如今再度面臨搬遷，使母親情緒低落，加重家庭壓力。

大林蒲被重工業及臨海工業區包圍，長年存在污染問題。張其祿指出，當地約有八百支煙囪，空污指標長期位居台灣最差區域之一。居民陳玉西說明，每逢東北季風，儲煤區粉塵大量飄散，居民衣物無法晾曬，地上常被佈滿煤渣。他認為自身罹患的肺腺癌與空污相關，可見十多年的空汙問題已危害居民健康。

1990年南星計畫以廢棄物填海，使大林蒲失去海岸線。洪富賢回憶，過去海浪是催眠的聲音，如今卻是拖板車終夜奔馳。當時填海造陸時期還曾出現「土耳其藍」海水污染，引發社會高度關注。

台灣空氣污染最嚴重的區域之一就在大林蒲，重工業密集的「800根煙囪」不斷排放廢氣，嚴重影響居民健康。（圖／獨立特派員）

新開發壓力不減環境風險再加碼

大林蒲出入仰賴唯一道路，車流繁重。大鼻青年鄭慈瑩表示，騎車時常被大車夾擊，其中路段飄散刺鼻氣味，也曾親眼目睹橘色廢氣排放。

遷村未完成，新開發案卻不斷逼近。中油第七接收站落腳大林電廠，雖宣稱減煤增氣、改善空污，但居民普遍擔心安全問題。楊光達說，雖然中油曾向居民保證管線安全，但興達港天然氣意外發生後，承諾讓人無法安心。陳玉西也憂心，燃氣仍有溫室氣體與輻射排放，距離大林蒲不到兩公里，更加重居民環境疑慮。

青年尋根與地方記憶的最後拉力

如今社區人口外移後，街區日益衰敗，只剩長者聊天取暖，彷彿被遺忘的城市邊陲。不過在衰敗與不確定中，仍有青年努力為地方留下記憶。

鄭慈瑩與阿岑組成「大鼻青年」，記錄廟宇、地方文化與社區活動。鄭慈瑩感慨，因世代隔閡與海岸消失，年輕人與家鄉情感斷裂，因此希望用行動找回對土地的理解。

大林蒲文史攝影工作者吳初心多年拍攝社區，他說居民最常問「何時遷村」，但多年來不少長者等不到結果便離世，他提醒居民保重健康，因為唯有活著才能見證遷村真正完成。