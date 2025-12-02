被爆不倫高志綱！火辣女星林倪安關脆 IG留言也關了

統一獅教練高志綱被爆和女星林倪安發展不倫關係。（圖／翻攝自高志綱IG@justright.34、林倪安IG@nianlin）





中職統一獅教練高志綱遭爆料和女星林倪安發生婚外情，事後林倪安透過Threads發文澄清是AI生成的假截圖，但隨後就把帳號改為私人，連Instagram關閉留言。

被點名的女星林倪安曾在Threads發文表示「現代AI的方便，是為人們帶來更迅速、更方便的生活，也加速了科技發展的進步，但總是很多人變相使用，變成了製造假截圖、假照片、假合成，看到了好多甚至可以模仿聲音來為所欲為，善用科技的進步才是長久之計。」一番沒頭沒尾的回應讓人霧裡看花，不過目前她已把Threads帳號轉為私人，Instagram也關閉留言功能。

林倪安發文內容。（圖／翻攝自林倪安Threads@nianlin）

日前一名疑似是高志綱元配的女子，不斷在社群平台公開多張小三的私訊截圖，11月28日無預警點名爆料「林倪安是高志綱的小三」，她後續更指出，簽書會和12強比賽時都擺出像正宮的姿態，像是自己老公一樣跟著。

女子更怒批「訊息也會有意無意的暗示，『我跟你老婆一樣所有活動都可以到場支持你』，是單純支持，還是已經幻想取代了？林倪安當了半年多的小三開心嗎？」事件越演越烈，至於真相如何，恐怕只有當事人才知道。

