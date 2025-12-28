被爆中國介選助長韓流 韓國瑜斥抹紅：轉移執政不利

立法院長韓國瑜。（圖／東森新聞）





立法院長韓國瑜2018年參選高雄市長掀起韓流旋風，不過現在，日本讀賣新聞報導指出，暗網上流出疑似中國介選的錄音檔，內容描述一名官員推測，解放軍以軍民合作方式，確保韓國瑜贏得選舉。對此，韓國瑜臉書怒斥，抹紅抹黑，廉價又拙劣，按照劇本發展，今日主政者，怎會是當今聖上。

貨出得去、人進得來，高雄發大財，韓國瑜2018年掀韓流，翻轉高雄，殊不知現在日媒讀賣揭露，暗網流出3段音檔疑似解放軍豪砸九千萬，助攻韓國瑜贏得選戰。

共軍戰支援部隊丁姓處長：「沃民高新科技公司負責人齊中祥，台灣的臉書帳戶，大概580萬到600萬戶，下一步就這個可能會，增加到1000萬以上，沃民公司我們能為，祖國統一做點貢獻。」

讀賣引用了一名官員的推測，說這對話，是隸屬解放軍戰略，支援部隊第56研究所處長，和北京情報分析公司負責人，在談怎確保韓國瑜贏得選舉！

共軍戰支援部隊丁姓處長：「沃民高新科技公司負責人齊中祥，跟56所簽一個，他相當於一個（集成），我的500萬在他那裡，我的年底的1500萬在他那裡，就是只有我不能直接給你付錢，只有他經過他那裡付錢。」

日媒報導，可讓韓院長臉書發文怒批，抹紅抹黑廉價又拙劣，卻是轉移執政不利的好方法，韓國瑜更反酸如果真的，按照劇本發展今日，主政者怎會是當今聖上。

立委（國）葉元之：「這個老招都還玩不膩嗎，還記得2020總統大選的時候，民進黨上下把王立強視為英雄，結果王立強後來被證實是詐騙犯，現在是當大家都忘記這一段了嗎，還要故技重施，是把台灣人民都當笨蛋嗎。」

立委（民）鍾佳濱：「這類來自境外勢力，介入國內選舉的情況，越來越難以防範，相關主管機關應該盡早，制定相關的規範。」

中國有無介選？韓院長嚴正駁斥，話鋒一轉，嗆聲為政者，民為貴、社稷次之，君為輕，順序千萬別顛倒，韓院長口中的為政者是誰？他沒說，但就算不說，大家也知他在說誰。

