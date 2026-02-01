被爆中頭獎800萬元？洪健益認了「過年期間開玩笑」：都市傳說真有趣
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
媒體人王瑞德日前驚爆，北市某議員中了今彩539頭獎8百萬元，貼文曝光引發熱議，廣大的網友們透過開獎的彩券行篩選出潛在的中獎名單，被點名的民進黨市議員洪健益今（1）日澄清是自己過年期間開玩笑，沒想到卻造成誤會，強調「我沒有中！不要再說我中了！」
王瑞德前（1/30）日在臉書發文指出，「那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！」他表示，800萬扣稅後實領640萬，透露對方本來還擔心今年不好募款，也感嘆「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢。」
有網友根據當晚今彩539頭獎開在北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」，點名松山信義區的6名議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠、張文潔、許淑華、洪健益。對此，議員詹為元昨晚發文澄清自己沒有中獎，喊話「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！！」他更自我揶揄，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！」
頻頻遭點名的洪健益今（1）日出席松山慈惠堂活動前，向媒體還原當天的狀況，表示當天上節目時請在座的人喝飲料，大家問他為什麼要請，他回應「我中樂透彩啊！」對方接著問他中什麼？他表示是「今彩539」，媒體人鍾年晃在一旁答腔表示「800萬扣稅只剩640萬元！」他也順勢直說「對！」
洪健益強調是過年期間開的玩笑，沒想到卻造成誤會，他強調「真的！我沒有中！」還透露助理和家人還因此跟他討紅包，他也笑說這個都市傳說真有趣，並祝大家馬年發大財。
