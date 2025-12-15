被爆也曾向「馬桶廠商」軍購防彈裝甲！馬英九貼梗圖酸賴：我還要救援幾次

國民黨立委王鴻薇等人近日針對軍購廠商發動攻勢，指控室內裝修公司福麥得標5.9億元炸藥採購案，不過有知情人士反擊，前總統馬英九就曾向馬桶廠商採購過防彈設備，總金額至少5.94億元。而馬英九對此在臉書貼出一張梗圖，並直稱「我還要救援幾次」。

國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、馬文君等人日前召開記者會，質疑福麥國際身為室內裝修公司，卻連續標得國防部RDX炸藥採購、中科院HMX炸藥採購案等，福麥對此發出聲明澄清；國民黨則於臉書批，福麥是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，「賴政府執政下，一間過去主要進口馬桶的廠商，正在搖身一變成為中華民國的軍火之王。」

不過有國安人士透露，其實早在2013年馬英九執政時期，中科院就曾向馬桶廠商和成採購過4.15億元的防彈設備訂單，和成官網也曾在2011年、2013年公開得標軍方防彈設備訂單的公告，金額分別為1.79億元、4.15億元，金額加總至少5.94億元。

而馬英九面對爭議，在臉書貼出一張棒球賽圖，圖中總統賴清德穿著球衣在休息室喊「叫你上就上，還敢給我『含扣』」，馬英九則站在投手丘上說「我不要再當救援投手了」，並在貼文寫道「我還要救援幾次」。

