被爆人在廈門？陳玉珍辦公室前怒秀報紙自清

根據《自由時報》報導，中方嘗試接觸在野陣營，希望能擋下國防特別預算相關法案，恰巧國民黨立委翁曉玲、葉元之今（20）日上午搭機前往中國，甚至傳出林思銘、陳玉珍已經抵達廈門，對此陳玉珍怒斥自由時報造謠，拍影片強調人根本在台灣。

美國宣布3500億對台軍售，川普更簽署《國防授權法案》，中國外交部還怒罵美國「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報」，破壞台海和平穩定，近日則有報導稱，中國私底下動作頻頻，企圖阻止法案通過。

陳玉珍秀出20日的報紙，站在委員辦公室前面錄影，並且強調「我明明就沒有在廈門，自由時報製造假新聞都不用求證，說我昨天就去廈門」，也為赴中的同黨委員抱不平「就算有去廈門參加台商協會活動的立法委員，也是非常正當的，關心台商有什麼錯嗎？現在台澎金馬最不缺的就是捕風捉影、破壞團結！唯恐天下不亂！」

