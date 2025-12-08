被爆介入高志綱婚姻！林倪安不忍了 10點聲明「全面提告」

經紀團隊禾司國際8日代表藝人林倪安發布10點聲明，針對近日網路流傳「介入統一獅教練高志綱婚姻」等不實訊息，宣布已進入全面蒐證與訴訟程序，對惡意攻擊者採取零容忍原則，強調「全面提告、不撤告、不和解、持續追訴到底」。

林倪安駁斥不實訊息。（圖／翻攝自林倪安IG）

聲明指出，網路上出現大量匿名帳號散布的內容包括「造假對話、AI合成照片、斷章取義與曲解事實」等攻擊言論，蓄意傷害林倪安的名譽與人格。經紀公司逐一比對所有流言後確認均非事實，呼籲外界勿以訛傳訛。

廣告 廣告

針對「私生活複雜」「不當關係」等說法，團隊強調屬惡意捏造，全部與事實不符。關於居家監視器的爭議，聲明解釋係基於過去短期分租與安全需求而裝設玄關監視器，遭到惡意解讀與誤導。此外，林倪安從未自稱「姐姐」，相關稱呼多為行業禮貌用語，流言純屬杜撰。

林倪安經紀團隊發布10點聲明。（圖／翻攝自禾司國際 臉書）

外界質疑的學歷問題，團隊澄清為錯誤資訊，林倪安曾修讀台大MBA相關課程並具結業證書、曾於師大修課取得證照，目前仍持續進修，事實可提出正式證明。早年遭詐騙一案已獲刑事判決認證為被害經驗，翻案抹黑者將依法追究。

對於「12強賽後進場」話題，經紀公司表示係依規定由球員名單邀請，當日亦有多位球員攜伴進入，屬公開且常態流程，網路故事化描述全部為捏造。「帶啦啦隊飯局」事件經查證為移花接木，與林倪安無關，主要角色為前經紀人。

林倪安經紀團隊發布10點聲明。（圖／翻攝自禾司國際 臉書）

關於啦啦隊身份的惡意攻擊，林倪安確實擔任過接案性質應援，僅屬過往以接案形式參與中華隊賽事的短期工作，但從未冒稱正式隊職，也未宣稱隸屬任何職業球團或以此包裝誤導。

聲明特別強調，散布林倪安年幼家屬照片、身分或影射資訊者，已觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》，將逕行提告、不協商、不撤告。假帳號、假對話、AI合成照片之散布者與來源已鎖定，包含IP與裝置跡證，後續將循刑民雙軌處理。

延伸閱讀

中職/砸錢就留得住！ 樂天桃猿2年約簽回威能帝

中職/富邦悍將再補強 宣布簽下林書逸

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…