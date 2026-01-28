被爆代孕、當小三 張雨綺代言、綜藝喊卡

張雨綺因遭舉報代孕、插足婚姻等連環指控，商務資源面臨全面崩塌。(取材自微博)

大陸女星張雨綺近期因被前夫袁巴元的前妻葛曉倩實名舉報代孕、插足婚姻等連環指控，引發多個品牌緊急終止合作、綜藝節目除名及主流舞台抵制，商務資源面臨全面崩塌。張雨綺方目前尚未回應。

揚子晚報報導，葛曉倩在社交平台發文稱，2024年10月，她接到匿名變聲電話被威脅，後經警方調查，實施威脅的是孫姓、范姓兩名律師，她還發布了兩人的道歉信。有網友指出孫姓律師疑似與張雨綺認識，葛曉倩則以對方服務的是一線女星為由回應稱不應冤枉。

此前，葛曉倩曾暗示張雨綺插足其婚姻。2024年，她發文稱2016年在與袁巴元未離婚期間，發現張雨綺多次出入其住所，且家中行李登機標籤寫有「yuqi zhang」。同年10月，她發文「生育不是生意，代孕明令禁止」，點名張雨綺，並出示護照信息顯示兩名子女出生日期分別為2017年7月與10月，只間隔三個月。

當時張雨綺前經紀人楊天真、張雨綺工作室曬孕照闢謠，卻未解釋出生日期矛盾。

公開資料顯示，張雨綺2016年與相識僅70天的袁巴元結婚，2017年11月產下龍鳳胎，2018年協議離婚。天眼查信息顯示，袁巴元名下關聯12家公司，張雨綺名下關聯九家企業，雙方無直接商業關聯。

事情發酵後，有網友要求遼寧春晚刪除張雨綺的節目，獲同意；美妝保養品牌玉容初、奢思雅等也刪除所有代言內容，原定1月底巴黎時裝周行程也傳喊卡；另外，常駐推理綜藝「女子推理社3」傳出由王玉雯頂替。

