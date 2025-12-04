被爆住北市蛋黃區豪宅 黃國昌：汐止老家拆了當然要租房

針對被爆料住豪宅，黃國昌說，自己2023年汐止老家被拆，現在當然要租房子住。資料照，廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌今天（12/4）被爆料，1年多前搬離新北汐止老家，住進台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，生活圈轉往台北市蛋黃區。對此，黃國昌回應，他2023年把汐止老家拆了之後，當然就要在外面租房子住。

《鏡報》報導，黃國昌入住的豪宅屋齡雖已30多年，但因地段位於台北市大安區，室內空間超過70坪，總價逼近9600萬元，光是管理費就要1.3萬元。

媒體人吳靜怡諷刺，民眾黨打著居住正義招牌吸引年輕人，前主席柯文哲夫人看上億豪宅，黃國昌更直接入住，「小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義。」她直言，民眾黨最大破綻是「偽裝」成蘇乞兒，不斷跟支持者乞討，整天批判別人，簡直臭不可聞。

對此，黃國昌回應，他2023年把汐止老家拆了以後，「當然就要到外面租房子住啊。」

另外，對於國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川表態參選新北市長，黃國昌說，李四川是令人敬重的長輩，他表態參加國民黨初選，對國民黨是好事情，接下來國民黨提名或徵召程序，他會尊重。

