被爆偷車性侵！韓影帝趙震雄認了「年輕犯過錯」 道歉揭改名真正原因

韓劇《Signal 信號》影帝趙震雄5日遭《Dispatch》踢爆，在高中時期曾涉及偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送往少年院。爆料者質疑他將名字從「趙元準」，改用父親名字「趙震雄」為藝名，就是為了掩蓋犯罪紀錄。對此，趙震雄所屬Saram娛樂公司晚間發布道歉聲明，認了他年輕時確實犯過錯，但也澄清事件跟性侵無關，並透露改名真正原因。

韓劇《Signal 信號》影帝趙震雄（右）遭踢爆，在高中時期曾涉及偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送往少年院。（圖／翻攝自劇照）

針對趙震雄被爆未成年犯罪，所屬Saram娛樂公司晚間發布聲明表示，經與該演員核實，我們確認他年輕時確實犯過錯。然而，這是基於一些已確認的事實，30 年後很難完全了解當時的情況，而且相關的法律程序已經結束，因此存在一定的局限性。在此要澄清一點，這件事跟性侵犯無關。即使成年後，有時也會因為判斷失誤而惹人擔憂。

Saram娛樂公司接著表示，這位演員對此非常重視，並正在深刻反思。我們真誠地向所有因該演員過去的錯誤而受到傷害和牽連的人道歉。我們也為讓支持演員趙震雄的人們失望而道歉。然而，我們懇請各位寬容理解演員趙震雄使用父親的名字作為藝名的誠意，這並非為了掩蓋他的過去，而是源於他想要成為一個更好的人的決心。對於由此造成的不便，再次深表歉意。

趙震雄所屬公司發布道歉聲明，認了他年輕時確實犯過錯，但也澄清事件跟性侵無關，並透露改名原因。（資料圖／記者鄭孟晃攝影）

根據《Dispatch》報導，趙震雄在高中時曾與同夥偷走停在路邊、尚未熄火的車輛，無照駕駛到處遊蕩，至少犯案三次。還曾在贓車內試圖對他人施暴，遭到起訴，高二時更以「加重強盜、強姦罪」接受刑事審判，並在少年院度過高三一半的時間。爆料者更指出，趙震雄的高中資料幾乎查無，質疑他後來將名字從「趙元準」改為藝名「趙震雄」，就是為了掩蓋過往犯罪紀錄，而非如他聲稱是「從舞台劇轉向電影界的紀念」。

