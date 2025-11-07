被爆助太子集團幹部入境 林思銘發聲給回應

國民黨立委林思銘。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 大型跨國詐騙集團「太子集團」涉嫌在台洗錢，檢調日前發動大搜索後，拘提25人。今（7日）有媒體爆出，太子集團的兩名核心中國籍幹部多次來台，是找國民黨前立委李德維、立委林思銘關說協助入境。對此，林思銘回應，其辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容告知申請人，絕無關說。

《自由時報》報導指，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，甚至還找李德維、思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度，包含是否有金錢往來、是否涉及違法事項等。

林思銘回應，任何機構或民眾，要申請中國人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多，如：商務履約、演藝表演、文化交流等，因此，民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。

林思銘說明，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。爾後再轉告民眾主管機關之回覆，由民眾依法自行提出相關申請表格，於網路線上申請，並由移民署邀集各相關業務目的事業主管機關受理，並召開審查會議，才能決定是否核准。

林思銘強調，因此，本辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備那些審查資料文件。至於後續是否核准之決定，是由主管機關辦理，本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。

