被爆動念辭《大集合》！傳胡瓜百萬主持費不降價 民視回應曝細節

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期爆出因不滿民視要降的他主持費，決定不續約，並向民視寄出存證信函；老牌節目《綜藝大集合》恐走向熄燈命運。不過最近胡瓜重啟談判有了轉機，傳主持費不降，也確定會在民視有除夕節目，對此，電視台也回應了。

據悉胡瓜《大集合》主持費將維持原有水準每個月200萬元，另除夕會在民視錄製運動會單元，但不會同台白冰冰。對此，民視稍早回應表示，胡瓜確定會參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元，並積極與製作單位討論節目內容。

電視台也表示，有關胡瓜明年主持費用，目前由「大藝娛樂」商談中，細節不便對外透露。

