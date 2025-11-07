被爆協助太子集團核心幹部來台 林思銘辦公室：僅協助詢問申請流程絕無關說

國民黨立委林思銘。(資料照，記者塗建榮攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕太子控股集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，被爆找國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度；林思銘辦公室回應，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事。

林思銘辦公室表示，任何機構或民眾，要申請大陸人士或親友入境台灣時，因為涉及國內各目的事業主管單位的法律、命令與應準備的書表眾多(如商務履約、演藝表演、文化交流等)，因此民眾若是不熟悉相關法規或作業程序時，除會打電話給行政主管機關，詢問如何填報申請表或要補充何種文件，也常直接會向民意代表辦公室反應，詢問相關事宜如何進行。

林思銘辦公室指出，本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關，有關民眾所詢問的問題，依照法令規定，是該如何處理。隨後再轉告民眾主管機關回覆，由民眾依法自行提出相關申請表格，於網路線上申請，並由移民署邀集各相關業務目的事業主管機關受理，並召開審查會議，才能決定是否核准。

林思銘辦公室強調，本辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程應該如何進行，以及需要準備哪些審查資料文件。至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事。

