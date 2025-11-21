被爆和神通少東已離婚2年 孫正華深夜發文：荒謬至極

名模孫正華。翻攝IDC網站



現年50歲名模孫正華2008年嫁給神通集團少東苗華斌，日前傳出兩人已離婚，引起外夜討論。對此，孫正華昨深夜發文表示，「這裡是自由台灣，『女性工作＝離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」並註明「文字待續」。

孫正華是與林志玲同期模特兒，輔仁大學織品服裝學系畢業，曾任年代電視台藝文節目主持人。婚後驚傳婚變，孫正華提吿妨害家庭，苗華斌當庭承認有婚外情，新聞鬧得沸沸揚揚。而近日周刊爆料，2008年已婚苗華斌與中國籍女子劉韋欣傳出婚外情，劉韋欣2010年還生下1名女兒，但最後孫正華選擇繼續維持婚姻，2年前孫正華才與苗華斌簽字離婚，據傳還拿了2億元贍養費，但消息無人證實。

廣告 廣告

孫正華昨深夜在臉書粉專「正華的風格玩家」發表聲明，「輔仁大學畢業後，我開始在電視台工作，2010年前我已在英法美日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，2017年在立法院擔任發起人，召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算。（後續由紡拓會與VOGUE得標執行。）2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。」

孫正華表示，「韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。」

文末，孫正華強調，「我生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」似再否認離婚消息，再度引起關注。

更多太報報導

孫正華昔怒告小三！苗華斌當庭尷尬認「上床10次」 外遇細節全曝光

名模孫正華被爆離婚！與神通少東苗華斌合照已是3年前 贍養費傳這金額

小三陪吸毒猝死！《大和拜金女》押尾學見死不救遭逮 出獄11年首談獄中生活