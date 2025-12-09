被爆國小霸凌同學！子弟兵何元楷道歉 羅智強：是承擔責任與反省的開始

記者楊士誼／台北報導

子弟兵何元楷被爆小學時霸凌同學，羅智強表示，何已經道歉，但道歉不是結束，而是面對錯誤、承擔責任、真誠反省的開始。（圖／資料照）

國民黨立委羅智強的辦公室主任、新北市汐止區議員擬參選人何元楷被自稱為其國小同學網友踢爆，何從國小到國中霸凌多位同學，引起熱議。何元楷也發文表示，他不知道這位同學是誰，但懇切希望有機會跟對方見面，了解彼此的想法，讓他有機會當面釐清。而羅智強今（9）日也回應，何已經道歉，但道歉不是結束，而是面對錯誤、承擔責任、真誠反省的開始。

根據爆料指出，何元楷欺負一名特教生，除在走廊推撞對方、搶走文具並丟來丟去、甚至把對方的書包藏起來，放在廁所工具間；氣質陰柔的同學，也常成為言語霸凌的對象。爆料者稱，他曾被罵三字經，甚至從3樓高處丟肥皂，砸向正在一樓打掃的他，上廁所時頭上也被潑水；爆料者更指控，何元楷曾對他吐口水、黏口香糖在頭髮上。貼文更引起網友關注，已有2.2萬人按讚、46萬次瀏覽。

廣告 廣告

何元楷上午發文表示，他小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打。他表示，雖然還不知道這位同學是誰，但懇切希望有機會跟對方見面，了解彼此的想法，除了讓他有機會當面釐清之外，也希望了解事情的始末。「如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意」。

羅智強上午在立法院受訪表示，何元楷已經對他國小犯的錯誤道歉，但道歉不是結束，也不是一句話就能抹平受害者的傷口。他指出，道歉是面對錯誤、承擔責任、真誠反省的開始，這也是何元楷該做的事情。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

更多三立新聞網報導

潑水、吐口水！藍營新人遭爆「從小霸凌同學」 本尊：小時候調皮搗蛋

助理費除罪化縮了？王義川酸爆李乾龍「太漏氣」：副主席連立委都喬不好

打臉牛煦庭？助理費除罪化修法「沒要喊卡」 國民黨團：無暫緩推動決議

陳玉珍提助理費除罪化 前藍委反對：別想東想西、上來就想貪…

