被爆國小、國中霸凌同學 「羅智強子弟兵」何元楷致歉了

何元楷被爆幼時霸凌同學，他今（9日）表示，願意當面和該同學釐清事件始末，並誠摯致上歉意。（圖／翻攝自何元楷臉書）

國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷近日宣布參選新北市汐金萬議員，近日卻遭一名聲稱是他國小同學的網友爆料，指控其國小至國中都有霸凌行為。對此，何元楷今（9日）表示，願意當面和該同學釐清事件始末，並誠摯致上歉意。

有網友在社群平台上發文指出，近日看到國小同學何元楷宣布投入地方議員選舉，許多沉在心底的記憶浮上來；在其國小到國中記憶裡，何元楷就是那個霸凌他的人。

該網友指控，何元楷和班上同學組成霸凌同學的「3人組」，不只推撞特教同學、搶走文具，還把該名同學的書包藏起來；而另一位氣質較陰柔的同學，也常成為語言嘲弄、言語霸凌的對象。當他上前制止也成為目標，不只被罵三字經、丟肥皂，更在上廁所時被潑水。

該網友進一步指出，原以為國小畢業後事情就會停住，豈料某次國中下課，何元楷在公車上與他巧遇，除了朝他的頭吐口水，還把口香糖黏在他的頭髮上。他痛訴，這種污辱、傷害感直至今日還是讓他非常無助、氣憤。

該網友痛批，有些規則是生命最基本的底線，一旦跨過，留下的痕跡往往超過加害者的想像；而一個人若選擇不面對、不承擔，也就失去了身為大人的基本責任，更不配在公共角色中掌握話語權。

他也強調，一個想代表地方的人，值不值得信任、經不經得起檢驗，看的是他面對過去的態度，是逃避，還是誠實。前陣子他在何元楷的貼文底下留言，也私訊告知，希望何願意承認、願意道歉，最後換來的是「封鎖」，「那讓我明白，在他的世界裡，那些行為他沒打算面對」。

何元楷今說，他小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾；所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打。雖然還不知道這位同學是誰，但他懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了有機會當面釐清之外，也希望了解事情的始末。

何元楷願致歉仍被質疑 羅智強發聲了

何元楷強調，如果說他小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，願意誠摯地致上歉意。不過該網友面對該聲明明顯不買單，直言「霸凌就是霸凌，不要拿調皮搗蛋搪塞，被父母責打，也不是你可以以暴施暴的理由」。

該網友也質疑，何元楷說想向他當面致歉，那為何之前他在臉書留言、私訊，卻遭到封鎖？而何元楷說「不知道這位同學是誰」，怎麼今天早上突然就解除對他臉書的封鎖？他痛批，何元楷的回應，把這些種種的霸凌行為輕描淡寫成「小時候的言行」、「調皮搗蛋」；再次驗證了加害者僅轉身而過，但受害者卻要用一生治癒。

羅智強今日受訪時針對此事件也表示，何元楷已經對於國小犯的錯道歉，但道歉不是結束，也不是一句話就能抹平受害者的傷口。他說，道歉是面對錯誤、承擔責任並真誠反省的開始，「這也是何元楷該做的3件事情。」



