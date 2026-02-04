被爆大違建！皇池溫泉確定「3月底停業」 改建峇里島度假風格飯店

社會中心／綜合報導

北市北投皇池溫泉每到冬天總是大排長龍，據傳全盛時期的日營業額近300萬，近年則因偷拍案鬧上新聞版面。週刊先前又踢爆，皇池溫泉1、3館都是違建，只有2館合法，多年來被人不斷檢舉。如今媒體報導，皇池溫泉會館宣布將於3月底停業，將轉型為峇里島度假風格的溫泉飯店，預計耗時3年改建。

皇池溫泉全盛時期的日營業額近300萬，近年則因偷拍案鬧上新聞版面。（圖／翻攝畫面）

根據《TVBS》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛表示，改建計畫已規劃十幾年，並非結束營業，而是轉型升級，未來將以峇里島度假風格的溫泉飯店重新亮相，預計蓋建時間約需3年，未來招牌砂鍋粥絕對會繼續供應。她也提到，早在一兩年前就開始停賣泡湯券，提早準備改建事宜，以避免消費爭議。

廣告 廣告

皇池負責人游騰在先前接受媒體訪問直言，違建是「歷史共業」，他否認所謂的複檢後「蓋回去」一說，表示自己只是搭輕便帳篷，讓湯客可以享受溫泉。他還透露，本來就準備要拆除會館，但考量到還數十名員工的工作事業，還有賣出數萬張泡湯券尚未使用完畢，他希望可以給他時間，讓他和顧客、員工討論後，他就會拆除並停業，強調一定會拆除。





更多三立新聞網報導

瘦瘦針爆大規模訴訟！「超過千例胰臟炎」副作用 含17例死亡個案

大S還有另一51歲神秘大姊！氣質不輸2妹 小S揭不出道「真正原因」

竹聯幫大老吳敦去世！爆5000萬包養「乾女兒」賈靜雯 本人生前回應了

鄧佳華獄中看「2台灣AV女優」洩慾！ 舍友3天用一次：有種親切感

