被爆對軍購立場惹怒美方 傳鄭麗文會晤美國安會官員遭臨時取消

國民黨主席鄭麗文率隊訪美，於台北時間今（11日）拜訪美國兩黨議員。（資料照片／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率隊訪美，於台北時間今（11日）拜訪美國兩黨議員。原先傳出她可望與美國國安會官員拜會，但《自由時報》報導指出，最後該會面在未被告知原因下遭到取消；外媒記者認為，由於鄭麗文在軍購議題上指控民進黨政府貪汙，等同指涉美方有問題，也讓美方感到憤怒。

鄭麗文於美東時間10日拜會接連拜會美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）、共和黨眾議員羅斯（John Rose）、弗萊施曼（Chuck Fleischmann）、民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi），下午也與眾院外委會主席馬斯特（Brian Mast）見面。

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鄭麗文受訪時針對軍購立場表達看法，她說，國民黨並非反對美國對台軍售，反而非常重視與美合作，故於民進黨1.25兆元的空白授權下，優先通過對美軍購。但她也強調，軍購必須符合台灣立法程序正義，也要滿足財政紀律，更要避免提供民進黨貪腐的機會；而美國國會議員都能理解，認為這是正常的民主程序，她很珍惜這次溝通的機會。

至於被美媒福斯電視台稱「是北京的人」，鄭麗文則說，這是斷章取義、刻意醜化，也正因如此，國民黨更要強調與美溝通、交流，避免被任意的誤導。而原先有消息傳出，鄭麗文所率領的訪團，可望在白宮內的艾森豪行政大樓與美國國安會官員會面；對此，鄭麗文表示「不能對外表態」，對於此行可說是三緘其口。

不過，《自由時報》報導指出，最後該行程改在AIT華府總部，所見官員之層級也不如台中市長盧秀燕訪美所見到的資深主任。該報導更稱，最後該會面在未告知原因下遭到取消；有外媒記者認為，對美軍購是台美雙方研議的結果，鄭麗文卻藉此指控民進黨貪汙，等同指涉美方有問題，也讓美方感到憤怒。



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