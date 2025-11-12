被爆對「富豪淫魔」性犯罪知情！川普反擊

▲已故富豪愛潑斯坦曾遭控多項性侵未成年少女罪行，2019年在獄中自縊身亡。美國民主黨議員週三又公布相關郵件，指控川普對於相關性犯罪知情。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦眾議院監督委員會的民主黨議員，當地時間週三公布已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的相關郵件，內容暗示現任總統川普（Donald Trump）對於相關性犯罪知情。對此，白宮和川普本人都予以否認，川普更指控民主黨選在這時披露這些郵件，是為了轉移人們對政府關門的注意力，他先前曾表示，政府陷入停擺的責任在於民主黨。

綜合外媒報導，民主黨公開的電郵顯示，愛潑斯坦生前曾告訴前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）與作家沃爾夫（Michael Wolff），川普與其中1名性交易受害者，曾在愛潑斯坦家中共處數小時，川普「知曉這些女孩的情況」，還將川普形容為「那隻還沒吠的狗」。

馬克斯韋爾是英國社交名媛，因涉嫌協助愛潑斯坦進行性交易而被判處20年監禁。

川普隨後在自家社群平台發文，指責民主黨公布這些電子郵件，是為了轉移外界對聯邦政府創紀錄停擺43天的注意力，打下：「民主黨人試圖再次提起愛潑斯坦騙局，因為他們會不擇手段，試圖轉移人們對他們在政府停擺以及其他諸多問題上，表現糟糕的關注度。只有極度愚蠢的共和黨人才會落入這個陷阱。」

川普並補充說，民主黨人最近的種種惡行，包含惡意關閉國家、將許多人置於危險之中等等，已經讓美國損失1.5兆美元，理應為此付出代價，而不是拿愛潑斯坦或其他任何事情來轉移視線，任何參與其中的共和黨人，都應該專注於讓國家開放，並彌補民主黨人造成的巨大損失。

分析認為，民主黨選在新任民主黨眾議員宣誓就任當天揭露此事，預計將有助於推動公開愛潑斯坦文件的投票，重新引發人們對這起案件的關注，該案件一直是川普政治生涯的一大難題，後者始終否認知曉愛潑斯坦的不法活動，強調自己雖然曾和愛潑斯坦是朋友，但後來關係已經破裂。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）亦指控民主黨，選擇性的向自由派媒體洩露電郵內容，製造虛假敘事來抹黑川普，聲稱任何有常識的美國人都能一眼看穿這個騙局，是為了轉移政府停擺及重新開放的視線：「這些電郵除了證明川普總統沒有做錯任何事之外，什麼也證明不了。」

