被爆徵護理助理！歸亞蕾發聲澄清 曝久違回台拍戲關鍵
電影《拾光》由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演，25日舉辦殺青媒體茶敘。現年81歲的歸亞蕾睽違多年再度返台拍戲，除了分享接演契機外，她也針對先前外傳，她要徵一名有護理背景的助理，月薪卻只給5.5萬一事澄清。
今年5月中《鏡週刊》曾報導指出，歸亞蕾急徵一名短期助理，開價月薪5.5萬元，且特別註明要有護理師執照，消息傳出後，有不少網友認為薪水過低，在網路上掀起熱議。對此，歸亞蕾澄清表示，確實有要找一名可以協助她拍戲時打理日常小事的助理，但並沒有說是要有護理背景的，「我對護理職務是非常值得尊敬，這不符合事實，是個誤會。」
歸亞蕾儘管已經81歲高齡，整個人的狀態和身體都保持相當健康良好，被問及養生秘訣，她透露平時很注重飲食，「我早餐一定是生菜沙拉，會喝咖啡、吃一片麵包和一顆蛋。」她笑說，其實她有真正的助理，正是她的丈夫，「他晚上會幫我做沙拉，讓我帶到現場去吃，他平時很愛看養身的書，也很注重我的飲食。」 此外，歸亞蕾平時也都會做50-60分的有氧運動，維持好體力。
久違從美國返台拍攝，歸亞蕾表示並沒有不習慣，「因為我是在這長大的，像是回家的感覺。」而劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，非常喜歡這故事。導演宋康欣也說道，歸亞蕾看完劇本後，只花了3天就點頭答應拍攝。
歸亞蕾透露，她平時住在美國洛杉磯，和女兒、孫子三代同堂一起生活，她透露，只要有空就會親自下廚給家人吃，還分享了拿手料理，「我會做香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚、紅燒肉、宮保雞丁、獅子頭等。」這回來台拍戲，孫子還撒嬌對她說：「婆婆妳什麼時候回來？妳這次出去太久了，下次不可以！」她也說，希望之後有機會能帶著孫子們回來台灣。
