被爆性騷市府同仁？ 竹市副市長邱臣遠駁斥並自請調查

新竹市副市長邱臣遠遭爆在代理市長期間，疑似有性騷市長室同仁，邱臣遠今(21)日回應指出，該報導「子虛烏有」，將保留法律追訴權，捍衛個人清白。（圖／記者金祐妤翻攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市副市長邱臣遠近期傳出可能轉戰竹北市長選舉後，引發黨內角力，有媒體報導，邱臣遠遭到爆料、在代理市長1年5個月期間，疑似有性騷市長室同仁疑雲，邱臣遠今(21)日回應指出，該報導「子虛烏有」，將保留法律追訴權，捍衛個人清白。

據了解、邱臣遠擔任代理市長期間，要求市長室所有行程都要安排人力，其中有名女員工還被邱要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，並對邱的言行開始蒐證，在市長高虹安復職回歸市府獲悉後，第一時間就將該名女員工調離職務，並提供申訴管道。

邱臣遠今日受訪時強調，該報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他本人及市府的名譽造成極大傷害。為求盡速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

就在民眾黨即將針對竹北市長提名進行內部民調之時，邱臣遠再被特定媒體爆出性騷疑雲，被解讀是民眾黨內的鬥爭與廝殺，已直接撼動到邱臣遠在民眾黨內的地位與負面觀感。

新竹市政府人事處表示，市府申訴管道暢通，對任何案件均依法依程序處理，並會在保護當事人立場上嚴謹處理，相關情形如有檢具資料，將依規辦理。