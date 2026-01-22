被爆性騷擾疑雲！邱臣遠怒斥子虛烏有 高虹安回應了

有媒體爆料新竹市副市長邱臣遠（右）代理市長期間，疑對市府女員工性騷擾，對此邱臣遠在21日透過民眾黨新竹黨部發聲明反駁，市長高虹安（左）22日受訪時也稱尚未接獲正式申訴提出。（本報資料照片）

有媒體爆料新竹市副市長邱臣遠代理市長期間，疑對市府女員工性騷擾，對此邱臣遠在21日透過民眾黨新竹黨部發聲明反駁，市長高虹安22日受訪時也稱尚未接獲正式申訴提出，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，市府將依相關法令規定就相關事實進行釐清。

對於遭指性騷擾一事，邱臣遠已透過民眾黨新竹黨部群組發聲明表示，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對他及新竹市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

高虹安在22日活動中受訪時也表示，新竹市政府人事處於115年1月間知悉員工疑似遭受主管不當行為疑義，第一時間即依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條規定，依當事人意願適度調整當事人辦公場所，並啟動必要之關懷與保護程序，另依當事人意願，提供員工協助管道並協助其提起申訴。

高虹安表示，截至目前，市府尚未接獲正式申訴之提出，後續將持續關懷當事人身心狀況與工作安排，市府將依相關法令規定就相關事實進行釐清，絕無漠視或包庇等情事，並秉持客觀、公正、不偏袒之原則審慎處理，以確保員工權益並維護友善、尊重之職場環境。

