被爆恐「永別歌壇」！黃明志發聲：摔得越重，爬得越高

大馬藝人黃明志（Namewee）近日因涉及台灣網紅謝侑芯命案而備受關注，目前仍處於警方口頭保釋階段，屍檢報告尚未出爐。有知情人士爆料，黃明志的創作生涯可能將告一段落；而黃明志也在臉書再吐心聲。

大馬歌手黃明志（右）捲入謝侑芯猝死案。（圖／翻攝黃明志、謝侑芯 臉書）

黃明志新歌〈誤解就誤解〉，以一貫尖銳的風格表達對網路「未審先判」現象的不滿，直指外界對其人格的攻擊。而據《ETtoday新聞雲》報導，一名知情人士透露，事件發生後的爆料、馬來西亞媒體報導，與實際情況有很大出入；還提到黃明志的創作生涯可能告一段落，〈誤解就誤解〉可能成為他在演藝圈的最後作品。

廣告 廣告

黃明志28日在臉書發文吐心聲。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志28日在臉書發文：「爬得越高，摔得越重。然後... 摔得越重，爬得越高...。」表達對起伏人生的感慨。網友對此事件反應不一，有人留言表示希望他能證明清白後強勢回歸；也有人希望他能經一事學一智。

黃明志25日於社群平台公開新歌〈誤解就誤解〉。（圖／翻攝自黃明志臉書）

此次事件也對黃明志的事業造成重大影響，他17日發文表示，原定至明年底的所有工作規劃都被迫取消，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

延伸閱讀

中職/桃園市府攜手樂天桃猿 全台首創球場寵物友善專區

中職/富邦悍將提交60人保留名單 賴智垣、姚冠瑋等7人遭釋出

中職/徐若熙將決定下家！ 傳下一站去日職軟銀