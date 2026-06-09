被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」

郭鑫與徐至琦爆出緋聞，兩人正在約會中。（圖／本刊娛樂組、報系資料照）

郭鑫遭爆與女星徐至琦私下約會曖昧中，女方今（9日）出席活動時坦言還在認識階段，但也鬆口表示「對方主動」，看起來發展有譜；而郭鑫今晚出席電影《腎上腺母侵》首映會時首度回應緋聞，坦言會擔心外界過度關注，對女方造成影響，看得出對徐至琦相當維護。

他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家把焦點放回電影上。

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郭鑫對於與徐至琦兩人的關係，強調「主動追求絕對是男方」。（圖／本刊娛樂組）

此外，在今晚的首映記者會中，除了本片的演員幾乎全員到齊外，日本知名實力派演員南果步也特地跨海來台參加首映，讓本次首映增添濃厚國際色彩。南果步此次受邀，希望透過電影與台灣觀眾分享作品背後所探討的人性議題，也希望藉此促進台日文化與影視產業的交流。至於關於戲中「惡女」的角色設定，她表示戲中的「媽」是一個沉迷於金錢、視人命如草芥的惡女，會去深思為什麼這個角色會把生命看得這麼不重要，甚至參與非法勾當。這個角色呈現了人類黑暗面中非常冷血的一面。

電影《腎上腺母侵》今晚舉辦首映會，現場星光熠熠。（圖／本刊娛樂組）

至於今晚出席首映的演員李㼈，被問起關於演員傅子純的消息表示：「他是一個非常認真的演員，他剛到民視時就是我帶他的。那時在演《意難忘》，他演我兒子，雖然當時還有點生澀，但後來他已經能獨當一面，非常優秀有禮貌。看到這個新聞我真的不敢相信，太誇張了，他還這麼年輕。一開始我甚至不忍心去看新聞，希望是報錯或是假新聞，心裡真的很難過。」

《腎上腺母侵》將於6月12日全台上映。

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