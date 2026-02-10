被爆找律師「防具俊曄爭大S遺產」 S媽反駁…小S氣炸回應了

【緯來新聞網】藝人大S（徐熙媛）離世滿1周年，親朋好友日前齊聚金寶山，出席由具俊曄設計的紀念雕像揭幕儀式，不料今（10日）卻爆出S媽和具俊曄為了大S遺產，私下找律師團隊，雙方關係並非檯面上那樣平和。對此，小S火大反駁相關說法，S媽也否認找律師打官司爭產。

S媽被爆料為了和具俊曄爭大S遺產，已找好律師團隊。（圖／記者許方正攝）

大S剛過世時，具俊曄親自帶回骨灰，曾發文：「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，據《鏡週刊》報導，S媽當時就開始聯繫律師、理專，詢問大S的遺產該如何處理。



報導指出，大S紀念雕像揭幕那天，S媽對具俊曄的肢體動作看起來親暱，但實際上根本是人前人後差很大，因為S媽為了護住大S遺產，既不想放手但又不得不讓具俊曄先繼承，2人這一年也維持表面上的和平，但私底下S媽已請來李靚蕾的律師團隊，準備打官司。



針對爆料，S媽嚴正否認：「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以是我兒子，他那麼愛媛也這麼尊敬我，我也愛他」。小S也透過經紀人回應，認為造謠的人居心叵測，心思非常骯髒，「我姊夫具俊曄，給了我姊姊最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」。

