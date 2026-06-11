被爆找「酒駕累犯」當市政顧問！ 柯志恩急表態：確定不加入團隊

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柯志恩被爆出找酒駕累犯加入市政顧問團，今下午緊急回應表態。（翻攝自柯志恩臉書）

國民黨立委柯志恩備戰高雄市長選舉，日前公布的市政顧問團卻被爆出有「酒駕累犯」，引發議論。對此，柯志恩今（11日）下午火速回應表示，經討論後對方已確定不加入其市政顧問團。

柯志恩市政顧問團成員被爆「1年2度酒駕」黑歷史

柯志恩8日公布她的市政顧問團首波名單，其中「崑山科技大學退休副教授」的馮姓男子卻被踢爆，曾在1年內2度酒駕。

綜合媒體報導，馮男曾任新黨政策會研究員，目前是民眾黨台灣新故鄉智庫協會理事。2014年3月於他在台南酒後駕車，與另一台車發生擦撞，當時獲緩起訴處分；然而同年12月他又再次酒駕上路，被警方攔檢酒測值超標，因是累犯，前次緩起訴被取消，最終被遭判刑4個月。

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爭議曝光後柯志恩被批是「請鬼拿藥單」，才剛說要提高酒駕刑責，又找酒駕累犯當市政顧問，有如「以毒攻毒」，高雄市議員參選人張以理喊話柯志恩出面說明對酒駕的態度。

柯志恩重申酒駕零容忍 稱對方已負起法律責任、確定不加入顧問團

對此柯志恩則回應表示，對酒駕和毒駕一直都是零容忍、絕無退讓空間，不會因為任何個案有所動搖。

針對這次馮姓退休副教授的爭議，柯志恩說，馮男具備公共關係與廣告專長，曾任政黨政策會研究員，對教育與公共事務有其專業地位與學術經驗。他在10幾年前犯下酒駕錯事，也負起了相關法律的責任。

柯志恩表示，馮副教授不願因為個人事件而模糊市政顧問團的成立初衷，經雙方討論後，已達成不加入市政顧問團的結論。她也解釋，當初團隊找人看的是專業政策能力，找的是能治理高雄問題的專家，並未對所有參與者進行全面的背景審查；對於社會各界的意見與提醒，團隊表達尊重與感謝。

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