被爆拿錯誤數字批軍購「遭美參議員洗臉」 劉書彬一度語塞：請賴清德出來說明

劉書彬被爆拿錯誤資訊批軍購遭美國參議員洗臉，她堅稱「真相不清」，要請賴清德來說明。（翻攝自民眾黨直播）

民眾黨立委劉書彬被爆料，上週見美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）時以錯誤的數據來談台美軍售，遭蓋耶哥當場洗臉。劉書彬昨（26日）被問及此事時一度語塞，只說這件事每個人的認知不一樣，「所以呢，就是要請賴清德總統出來做說明」。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書發文爆料，美國參議員蓋耶哥上週五（23日）拜會立法院時，劉書彬在發言時聲稱「美國過去對台軍購中，有超過300億美元還沒完成交付，不小比例跟F-16V戰機有關」，但其實台灣25項對美軍購中，有22項都完全正常執行，甚至進度超前，只有3項、總金額48億延宕，且美國已在趕工，台灣買的66架F-16V今年起就可以看到飛返台灣。

張育萌批劉書彬講的300億「完全是鬼扯」，蓋耶哥也直白回應洗臉劉書彬，表示F-16V的延宕是因為引擎和供應鏈問題，「不用自己腦補，幻想成是『台美關係鬆動』。」

對此，劉書彬昨下午出席民眾黨團版本的國防預算草案記者會時，被問是否確有此事？劉書彬說，張育萌的文章確認一件事情，「就是我們的軍購案的確被嚴重拖延，剛才總召（黃國昌）也說了這件事」，接著她語氣有些停頓表示：「我們也看到的是…呃…這樣的一個情況呢，就是必須要繼續地、要去做…呃，因為表示真相不清，因為每個人的認知是不一樣的情況，尤其是現在看到那麼多數據，所以呢，就是要、要請賴清德總統要出來做說明，尤其是上禮拜卓榮泰院長不是也跟…跟立委下戰帖要來做辯論，那國昌主席也做了回應就是說，我們來做一個直接辯論來做回應這件事沒問題嘛」。

劉書彬還說，現在關稅和軍購都有黑箱，黃國昌到美國之後才看到「把這些關稅啊，還有包括國防軍購來披露出來，所以，這部分，絕對是要，呃…絕對是要好好地再、再把大家的說清楚，請賴清德總統不要迴避這件事情，來去做辯論或是到國會來做報告」。

