被爆指使狗仔跟拍陳時中挨告 黃國昌嗆太可笑：是要告什麼啊

針對涉嫌指使狗仔集團跟拍陳時中挨告，民眾黨主席黃國昌今天（29日）受訪時嗆聲，「真的是太可笑了！是要告什麼啊？」（圖／姜永年攝）

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔集團爭議，行政院政委陳時中2022參選台北市長期間也成為跟拍對象，陳時中日前受訪透露，自己已委託律師對相關人提出告訴，希望透過司法讓真相大白。對此，黃國昌今天（29日）受訪時嗆聲，「歡迎他來告嘛！真的是太可笑了！陳時中是要告什麼啊？」

《鏡報》先前獨家揭露，黃國昌長期養狗仔監控政治人物，首個成名事件就是2022年九合一大選期間，2022九合一大選期間，國民黨立委徐巧芯在臉書貼出多張照片爆料，時任民進黨台北市長候選人陳時中走出喆園餐廳與已婚女子「十指緊扣」畫面，還嘲諷陳時中伸「鹹豬手」。

對此，陳時中日前接受《鏡新聞》專訪時透露，自己已經委託律師提告，他說這些行徑非常惡劣，是沒有底線的違法行為，並痛批黃國昌打著揭弊大旗，底下則做骯髒事，所以不能讓做錯事情的人一派輕鬆、不痛不癢。

黃國昌今天下午出席公開活動受訪時被問及此事，他忍不住嗆聲，「歡迎他來告！太可笑了！真的是太可笑了！」他接著說，民進黨立委王義川在那邊惡搞，不起訴處分都確定了，「請問陳時中你是要告什麼啊？」配合民進黨惡意操作，自己真的不知道該說什麼。

此外，針對曾被列為民眾黨不分區立委的徐春鶯，因涉嫌收受中共資助，先後替當時的民眾黨總統候選人柯文哲、台北市長候選人黃珊珊站台輔選，遭檢方依《刑法》、《銀行法》、《反滲透法》等罪羈押禁見。而曾為民眾黨籍立委候選人的馬治薇過去也曾因涉犯《反滲透法》遭收押，遭民眾黨開除黨籍。

面對媒體詢問這次是否也會將徐春鶯開除黨籍？黃國昌說，他們2個情況完全不一樣。馬治薇早就被開除黨籍，至於徐春瑩部分，民眾黨毫無所知，不像一些特定媒體有特殊管道，還有檢方可以放話，洩漏「偵查不公開」的秘密，在媒體上面刻意地配合炒作。

黃國昌酸，加上總統賴清德親自下指導棋，還惡意連結柯文哲競選總統，「司馬昭之心」台灣人看得非常的清楚。

黃國昌強調，2024年柯文哲競選活動，沒有一場是徐春瑩辦的，結果現在檢方違反「偵查不公開」原則，洩漏特定的訊息給特定的媒體配合炒作，「黨檢媒三位一體」果然名不虛傳，讓人嘆為觀止，葬送的是台灣的法治，以及台灣人民對司法的信心。



