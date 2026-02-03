被爆挺蔡其昌拚民進黨團總召、唯一仇人江啟臣 陳清龍：不介入

民眾黨團新任總召陳清龍（右二）。（袁茵攝）

民進黨立法院黨團總召之爭開打，但近期「綠白合」議題不斷，前立委陳柏惟爆料，未來擔任民眾黨團總召的陳清龍，過去是台中豐原區的市議員，「上次2022年支持蔡其昌」，並暗指陳清龍可能會支持蔡其昌選總召。對此，陳清龍今（3日）回應，不會介入民進黨團總召選舉。

陳柏惟、評論員李正皓、新北市議員卓冠廷1日進行網路節目「皓事之徒3.0」直播。陳柏惟表示，民眾黨新任黨團總召應該是陳清龍，就他所知，「陳清龍是直接聽（民眾黨創黨主席）柯文哲的，沒在甩（民眾黨現任主席）黃國昌的。」

陳柏惟指出，陳清龍過去是台中豐原的議員，「其實我偷偷跟大家講一下啦！上一次2022年的時候，這位是支持蔡其昌的，講完了。」

隨後，陳柏惟再度補充道，「我剛剛說陳清龍支持誰？蔡其昌現在在幹嘛？」暗指蔡其昌正在選民進黨團總召一事；而一旁的李正皓也大喊，「哎喲！黨團總召，哎喲背骨、背骨，把陳清龍挖過來！」

卓冠廷更透露，陳清龍在台中，「真正幾十年來唯一的仇人是誰？唯一跟陳清龍選過立委、把陳清龍幹掉的是誰？他的世仇是誰？」陳柏惟也直言「那區只有一個立委」，李正皓更點名「江啟臣」。

而陳清龍、王安祥、邱慧洳、洪毓祥、蔡春綢、李貞秀一同到立院宣誓，並於會後接受媒體訪問。被問到蔡其昌正在選民進黨團總召，私下有無可能「總召對總召」的「綠白合」？陳清龍回應，蔡其昌本身要競選民進黨的總召，「我們不會有任何介入，他能否擔任民進黨的總召，由民進黨自己民主投票產生。」

陳清龍強調，未來還是堅持嚴格的監督執政黨，「對民進黨的監督，我們一定來嚴格監督，這我們一定做到」。

