被爆捲詐騙案還施壓警道歉 林思銘聲明駁：本人毫無所悉

[Newtalk新聞] 標榜高檔黃金現貨買賣的「聖石金業」近日爆出違法吸金案，今（4日）更有媒體報導指，國民黨立委林思銘曾為該公司出面介入協調，還要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。對此，林思銘透過辦公室回應澄清，他本人對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。

《自由時報》報導指，今年三月，一位 68 歲陳婦在聖石金業的業務員陪同下，前往板橋某銀行臨櫃轉帳 28 萬元，行員通知轄區警方到場核實，員警到場後因認此為常見的詐騙手法，事後將這起案件作為反詐宣導題材，發新聞提供給媒體報導。

報導指，聖石金業認為遭警方損及商譽，發律師函揚言提告，還透過林思銘介入協調，由其辦公室出面，請警政署進一步查證釐清。由於分局當時尚未查獲具體不法證據，為平息爭端而發布新聞稿致歉。

對此事件，林思銘回應，本辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，他本人絕不護短。

林思銘也澄清。他對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。板橋警分局今也對外說明，林思銘辦公室並非一味維護聖石，而是建議業者完善流程與加強員工識別，以免爭議。當時確實沒有證據顯示聖石違法，雙方也採納林思銘辦公室的建議，聖石將會完善員工識別與交易流程。

