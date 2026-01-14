被爆掛「簡體字春節布條」 小北百貨認疏漏：重新全面清查

有網友發現小北百貨某分店使用春節布條，官方回應了。（示意圖，翻攝自小北百貨官網）

五金百貨連鎖「小北百貨」月初曾被網友發現販售印有簡體字的學生作業袋，近日又有網友指出，某分店掛出簡體字春節布條，對此，小北百貨官方坦承疏漏，在管理與執行上仍未周全，已要求該門市立即撤除布條並禁止使用，同時針對全台門市啟動再檢視機制。

月初有網友在社群反映，小北百貨販售印有簡體字的學生作業袋，官方當時回應感謝提醒與指證，並表示繁體中文為台灣主要通行文字，小北百貨身為台灣本土企業，並一向恪守此一原則，已第一時間通知全台194家門市全面下架相關商品。

不料近日又有網友指出，小北百貨某分店掛的新年布條上出現簡體字，再度引發其他網友質疑短時間發生2次類似事件，對此，小北百貨昨日在Threads回覆網友，承認在整體管理與執行上仍未周全，已立即要求該門市撤除布條、禁止使用。

小北百貨強調，公司已全面啟動再檢視機制，要求所有門市不分商品類別與廣宣形式，重新清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體字，原PO也在官方回應後留言：「謝謝小編回覆。」