被爆接同志活動後「抱怨沒告知、要求道歉」 飄仙鳳舞道歉：沒有歧視同志

台北市 / 林彥廷 綜合報導

社群帳號「飄仙鳳舞」的美鳳老師時常用簡單的舞步，教導時下最流行的韓團舞蹈，獲得不少網友喜愛，而美鳳老師近日被爆出，在參加商演後抱怨「如果知道是同性戀活動就不接了」引發熱議。對此，「飄仙鳳舞」則多次回覆留言澄清，而稍早也發出圖卡表示「我知道很多人都認為我對同志有歧視，可是我完全沒有，但如果你們還認為我歧視同志，那我就道歉，真的非常抱歉傷害到大家了」。

Threads上有網友爆料，「某個最近商演很多的舞蹈母子，在活動後抱怨為什麼來參加的人很多都是同性戀，如果知道是同性戀活動就不接了」、「原本還要主辦方跟他道歉，害他參加了很多同志的活動」等。

串文曝光後隨即引發熱烈討論，不少人紛紛表示，「真的假的......她的一大群TA是同志耶」、「說實在同性戀自己也很愛一窩蜂造神，也要自我檢討一下吧」、「我直接退坑…」、「掰掰不送」、「從一開始幾百粉就開始追蹤跟推廣的我，今天開始會不遺餘力的幫老師推廣老師不喜歡出席有同性戀的活動，絕對不會再讓老師不開心」等。

對此，「飄仙鳳舞」也在串文中留言，「請不要聽主辦單位在那裡亂說話，這是主辦單位，沒有事先告知我活動的內容，我只是告知他我的感受而已，請他多尊重別人」、「我只是覺得要告知我活動內容」、「對一個表演者，應該至少要告知清楚，讓我感覺自己像個傻子」、「我沒有反對啊」等。

相關留言曝光後再次引發網友們不滿，有人指出「異性戀的活動需要先告知你都是異性戀嗎…？不用的話為什麼同性戀的場合就需要先告知啊？」、「香蕉哥哥接活動，看到底下觀眾，應該也不會說：『主辦你怎麼沒告訴我，台下都大人！』」、「您只是去帶動跳，底下的人是男是女什麼性向有那麼重要嗎？」等。

串文中也出現一名自稱為活動「藝人統籌」的網友表示，在活動的溝通群組及對話，他都在場，而過程中他也有告知藝人，主辦單位希望協助宣傳的ID文字給對方，就有提到「這是一場LGBTQ+為主場的露營音樂祭，主打異性戀友善」。但老師拒絕拍攝，其他組藝人全部都有接受到這個資訊，而且也非常友善的與觀眾們互動。

而「飄仙鳳舞」今日稍早則在社群平台發出圖卡表示，「我知道很多人都認為我對同志有歧視，可是我完全沒有，但如果你們還認為我歧視同志，那我就道歉，真的非常抱歉傷害到大家了」。

