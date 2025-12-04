被爆搬進台北蛋黃區豪宅！黃國昌鬆口認：汐止老家拆了當然就在外租房

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌長期高喊「居住正義」，如今遭爆一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，生活圈轉往台北市蛋黃區，外界質疑其雙標與形象落差。對此，黃國昌今（4日）受訪回應，「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」

《鏡報》報導指出，黃國昌入住的豪宅，屋齡雖然已經30多年，但因為位處台北市大安區精華地段，且室內空間近70坪、規劃四至五房，因此房子總價驚人，光是管理費每月就超過1萬3000元。由於黃國昌長期以「居住正義」為政治主軸，加上名下擁有20多筆土地與房產，搬入台北市蛋黃區豪宅的消息曝光，引發外界質疑其雙標與形象落差。對此，黃國昌受訪回應「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」

至於2026新北市長選戰，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川表態，若國民黨要有初選，他會去登記、絕對不排斥，並強調「沒有什麼他出來誰就要讓誰，原則上就是用民調處理，新北市民表達意願是我要承擔，我就會承擔！」黃國昌則說，李四川是讓人敬重的長輩，他表態參加國民黨初選，對國民黨是好事，接下來國民黨提名、徵召相關程序就尊重他們黨內程序。

